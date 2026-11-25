JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemberantasan penipuan daring atau online scamming tidak bisa hanya dilakukan dengan memblokir akses digital yang dimanfaatkan pelaku.

Penanganan kejahatan tersebut juga harus menyasar pihak yang menjalankan aksi hingga jaringan di belakangnya.

Pernyataan itu disampaikan Meutya menyusul pengungkapan sindikat penipuan daring lintas negara di Manila, Filipina, yang melibatkan 141 warga negara Indonesia (WNI) sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, sebanyak 139 tersangka telah dipulangkan ke Indonesia, sementara dua lainnya masih menjalani proses hukum di Filipina.

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Pengungkapan ini merupakan hasil koordinasi Polri, Kementerian Luar Negeri, KBRI Manila, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta otoritas Filipina.

Dia menjelaskan, praktik penipuan digital kini tidak sekadar mengandalkan teknologi komunikasi. Pelaku juga menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi korban, termasuk dengan mencatut identitas maupun atribut lembaga pemerintahan.

“Pelaku tidak hanya memanfaatkan teknologi dan sarana komunikasi digital, tetapi juga menyalahgunakan identitas dan atribut institusi negara untuk membangun kepercayaan, memanipulasi korban, serta menjalankan aksinya,” kata Meutya di Bandara Soetta, Selasa (24/11).

Karena itu, Komdigi berupaya mendukung proses penegakan hukum melalui pencegahan serta penanganan penyalahgunaan infrastruktur dan layanan digital yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.

Meutya menilai, pemutusan akses terhadap sarana yang digunakan pelaku perlu disertai tindakan hukum agar pemberantasan kejahatan digital tidak hanya menyasar media yang digunakan, tetapi juga pihak yang mengoperasikan jaringan tersebut.

“Pemutusan akses perlu berjalan berbarengan dengan penegakan hukum. Kejahatan digital selalu diawali dengan kejahatan fisik. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui pemblokiran atau pemutusan akses, tetapi juga harus menyasar pelaku dan jaringan yang berada di balik kejahatan tersebut,” ujarnya.

Selain penindakan, Meutya menekankan perlunya koordinasi antarlembaga serta kerja sama dengan negara lain. Hal ini mengingat sindikat penipuan daring dapat beroperasi melewati batas wilayah hukum suatu negara.

“Koordinasi lintas lembaga menjadi sangat penting, tidak hanya dengan Kepolisian, tetapi juga Kementerian Luar Negeri. Kejahatan digital memiliki karakter lintas batas negara sehingga membutuhkan kerja sama yang kuat, baik di dalam negeri maupun dengan negara lain,” ungkap Meutya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut pembongkaran sindikat di Manila merupakan hasil koordinasi antara aparat Indonesia dan Filipina bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

Operasi tersebut berhasil mengungkap aktivitas jaringan penipuan daring yang berpusat di KE Towers, Pasay City, Metro Manila. Sindikat itu diketahui secara khusus menyasar masyarakat Indonesia.

"Atase Kepolisian RI dan KBRI Manila kemudian berkoordinasi dengan Philippine National Police (PNP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, kementerian koordinator terkait, Divisi Hubungan Internasional Polri, serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," jelas Kapolri.

Suyudi menambahkan, koordinasi antara Atase Kepolisian RI dan PNP juga mencakup pengumpulan informasi serta persiapan operasi.

Sejumlah aspek yang disiapkan meliputi kebutuhan hukum, perizinan, personel, logistik, hingga pengamanan.