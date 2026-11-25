JawaPos.com - Merencanakan perjalanan singkat, mencari informasi barang menarik yang ditemui di jalan, hingga mengabadikan momen bersama teman kini bisa dilakukan melalui satu perangkat. Samsung Galaxy A18 menawarkan sejumlah fitur yang mendukung aktivitas tersebut. Mulai dari Google Gemini, Circle to Search, NFC, hingga kamera dengan konfigurasi tiga lensa.

Kebutuhan smartphone saat ini memang tidak lagi sebatas komunikasi dan hiburan. Banyak aktivitas justru bermula dari rasa penasaran ketika melihat konten di media sosial, kemudian berlanjut menjadi rencana untuk mengunjungi tempat baru atau mencoba pengalaman berbeda.

Namun, mewujudkan rencana tersebut terkadang membutuhkan persiapan yang tidak sedikit. Pengguna perlu menyusun jadwal, menghitung biaya perjalanan, memastikan saldo uang elektronik, hingga mencari informasi mengenai tempat atau barang yang menarik perhatian.

Dalam skenario tersebut, Galaxy A18 mencoba menawarkan kepraktisan melalui kombinasi fitur berbasis kecerdasan buatan (AI), konektivitas, dan kemampuan fotografi.

Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia, mengatakan smartphone kini memiliki peran lebih luas dalam mendukung aktivitas sehari-hari.

“Banyak aktivitas sehari-hari kini berawal dari rasa penasaran di layar smartphone, lalu berkembang menjadi rencana dan pengalaman nyata. Melalui Galaxy A18, kami menghadirkan pengalaman Pasti Pinternya lewat AI dan fitur praktis seperti Google Gemini, Circle to Search with Google, dan NFC serta kamera yang fleksibel untuk mengabadikan berbagai momen,” ujar Annisa belum lama ini di Jakarta.

Google Gemini Bantu Menyusun Itinerary dan Anggaran Perjalanan

Salah satu penggunaan smartphone yang cukup sering dilakukan sebelum bepergian adalah menyusun rencana perjalanan. Misalnya, ketika ingin menghabiskan akhir pekan di Bogor bersama teman-teman dengan menggunakan KRL.

Alih-alih mencari informasi satu per satu, pengguna bisa memanfaatkan Google Gemini untuk membantu menyusun itinerary.

Cukup berikan instruksi seperti, “Susun itinerary seharian di Bogor naik KRL, lengkap dengan rincian ongkos tiap perjalanan dan total budget-nya.”

Gemini kemudian dapat membantu menyusun rekomendasi urutan destinasi, perkiraan waktu kunjungan, serta estimasi anggaran yang perlu disiapkan.

Rencana tersebut juga bisa dikembangkan melalui percakapan lanjutan. Pengguna dapat meminta Gemini memasukkan jadwal ke Samsung Calendar agar agenda perjalanan lebih mudah dipantau dan dibagikan kepada teman-teman.

Meski demikian, informasi mengenai jadwal transportasi, tarif, dan jam operasional tempat wisata tetap perlu diperiksa kembali. Rekomendasi AI sebaiknya menjadi titik awal perencanaan, bukan satu-satunya acuan perjalanan.

NFC Memudahkan Pengisian Saldo Uang Elektronik

Persiapan perjalanan tidak berhenti pada itinerary. Pengguna transportasi umum juga perlu memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi. Situasi saldo kurang ketika hendak melewati gerbang stasiun tentu bisa menghambat perjalanan. Galaxy A18 menyediakan fitur NFC yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas transaksi dan pengecekan kartu uang elektronik yang kompatibel.

Dengan fitur ini, pengguna bisa mengecek saldo maupun melakukan pengisian ulang melalui aplikasi yang mendukung layanan tersebut.

Keberadaan NFC menjadi salah satu fitur praktis yang cukup relevan bagi pengguna transportasi umum. Terlebih, kebiasaan menggunakan kartu uang elektronik sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat perkotaan.

Circle to Search, Cari Tahu Barang Tanpa Mengetik Nama

Ketika sudah tiba di tempat tujuan, rasa penasaran bisa muncul dari hal-hal sederhana. Misalnya, melihat sepatu yang dikenakan pengunjung lain dan tertarik mengetahui merek maupun kisaran harganya. Dalam kondisi seperti ini, Circle to Search with Google dapat membantu pencarian informasi secara visual.

Pengguna bisa mengambil foto objek yang ingin dicari menggunakan kamera utama 50 MP, kemudian membuka gambar tersebut dan melingkari bagian sepatu melalui fitur Circle to Search.

Sistem akan membantu mencari informasi terkait objek yang dipilih berdasarkan gambar tersebut. Pengguna tidak perlu mengetahui nama merek atau model barang terlebih dahulu untuk memulai pencarian.

Fitur ini juga berguna ketika menemukan produk, aksesori, atau benda lain yang menarik perhatian selama perjalanan.

Hasil pencarian tetap perlu dicermati karena kemiripan bentuk dan desain tidak selalu berarti objek yang ditemukan merupakan produk dengan merek atau model yang sama.

Kamera Ultrawide Memudahkan Foto Bersama

Perjalanan sehari tentu kurang lengkap tanpa dokumentasi. Apalagi ketika bepergian bersama teman atau keluarga, foto bersama menjadi salah satu kenangan yang ingin dibawa pulang.

Galaxy A18 dibekali konfigurasi tiga kamera, termasuk kamera utama 50 MP dan kamera ultrawide 5 MP. Kamera utama dapat dimanfaatkan untuk memotret berbagai objek, sedangkan lensa ultrawide memberikan sudut pandang lebih luas.

Keberadaan kamera ultrawide berguna ketika ingin mengambil foto rombongan di tempat yang ruang geraknya terbatas. Pengguna tidak harus selalu mundur beberapa langkah agar semua orang bisa masuk ke dalam satu bingkai.

Selain itu, perangkat ini memiliki sertifikasi IP64 yang memberikan perlindungan terhadap debu dan percikan air.

Fitur tersebut bisa memberikan ketenangan tambahan ketika pengguna harus mengambil foto saat cuaca mulai gerimis. Namun, IP64 bukan berarti smartphone aman dicelupkan ke air atau digunakan untuk mengambil gambar di bawah hujan deras.

Layar Super AMOLED 90Hz dan Penyimpanan Lega

Setelah seharian beraktivitas, perjalanan pulang bisa menjadi waktu untuk melihat kembali foto dan video yang sudah diambil.

Galaxy A18 mengandalkan layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz. Ukuran layar yang cukup luas memberikan ruang lebih nyaman ketika pengguna melihat foto, menonton video, maupun membuka aplikasi.

Refresh rate 90Hz juga membuat perpindahan tampilan terasa lebih mulus dibandingkan layar standar 60Hz, terutama ketika melakukan scrolling atau berpindah antarmenu.

Untuk kebutuhan penyimpanan, tersedia kapasitas internal 128GB yang dapat diperluas menggunakan kartu microSD hingga 2TB.

Kapasitas tersebut memberikan ruang tambahan bagi pengguna yang gemar mengambil foto dan merekam video selama bepergian. Dengan demikian, pengguna tidak harus terlalu sering menghapus dokumentasi lama hanya untuk menyediakan ruang bagi file baru.

Dukungan Update Software hingga Enam Generasi

Kemampuan smartphone tidak hanya dinilai dari fitur yang tersedia saat pertama kali digunakan. Dukungan pembaruan perangkat lunak juga menjadi pertimbangan, terutama bagi pengguna yang ingin memakai perangkat dalam jangka panjang.

Samsung Galaxy A18 mendapatkan dukungan pembaruan sistem operasi hingga enam generasi serta pembaruan keamanan hingga enam tahun.

Dukungan tersebut menjadi nilai tambah karena pengguna berkesempatan menikmati pembaruan fitur dan perlindungan keamanan dalam periode yang lebih panjang.

Samsung juga menyematkan Knox Vault untuk membantu melindungi informasi sensitif, seperti PIN, pola, dan kata sandi. Perlindungan ini relevan bagi pengguna yang memanfaatkan smartphone untuk berbagai aktivitas, termasuk mengakses aplikasi keuangan.

Secara keseluruhan, Galaxy A18 menawarkan kombinasi fitur yang cukup relevan untuk mendukung aktivitas harian. Google Gemini membantu menyusun rencana, NFC mendukung kebutuhan transaksi, Circle to Search mempermudah pencarian informasi, sementara kamera dan layar menjadi penunjang dokumentasi maupun hiburan.