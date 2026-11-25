JawaPos.com - Pengungkapan kasus jaringan penipuan daring lintas negara di Manila, Filipina, yang menyeret 141 tersangka, menjadi pengingat pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam memerangi kejahatan digital. Pemerintah Indonesia pun terus memperkuat upaya penindakan terhadap penyalahgunaan ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat telah menangani 67.578 konten penipuan daring selama periode 20 Oktober 2024 hingga 19 November 2026. Penanganan tersebut mencakup konten yang ditemukan di media sosial maupun situs web.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers pengungkapan kasus online scamming Manila di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (24/11).

“Dari 20 Oktober 2024 hingga 19 November 2026, Komdigi telah menangani 67.578 konten penipuan daring, baik melalui platform media sosial maupun situs web. Penanganan ini juga merupakan bagian dari kerja sama dengan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan yang kami sediakan,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, keterlibatan masyarakat turut membantu pemerintah menemukan aktivitas mencurigakan sekaligus mempercepat penanganan berbagai bentuk penipuan digital.

Salah satu fasilitas yang disediakan adalah AduanNomor.id. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melaporkan nomor telepon yang diduga digunakan untuk melakukan penipuan atau penyalahgunaan lainnya.

"Kanal AduanNomor.id menerima dan menindaklanjuti 103.940 laporan. Sebanyak 15.292 laporan di antaranya berkaitan dengan scamming, 17.631 laporan peniruan identitas, serta 19.422 laporan pemerasan dan pengancaman melalui platform digital," ungkap Meutya.

Komdigi juga mengoperasikan CekRekening.id untuk membantu masyarakat mengecek dan melaporkan rekening bank yang dicurigai terlibat dalam tindak kejahatan digital.

Sepanjang periode yang sama, layanan tersebut menerima 196.624 laporan. Aduan yang masuk meliputi penipuan transaksi jual beli daring, judi online, pemerasan, scamming, rekayasa sosial, hingga penipuan investasi.

“Laporan masyarakat ini menjadi bagian penting dari upaya penanganan kejahatan digital. Data tersebut menunjukkan beragam modus yang digunakan pelaku, mulai dari penipuan jual beli daring, investasi, hingga pemerasan dan judi online,” jelasnya.

Saluran pengaduan lainnya adalah AduanKonten.id. Melalui layanan ini, masyarakat bisa melaporkan konten digital yang mengandung unsur penipuan agar dapat ditindaklanjuti pemerintah.

Partisipasi publik melalui berbagai kanal tersebut diharapkan membantu proses identifikasi dan penanganan konten berbahaya yang berpotensi merugikan pengguna internet.

Selain mengandalkan laporan masyarakat, pemerintah juga memperkuat pencegahan melalui aturan registrasi pelanggan telekomunikasi. Meutya menjelaskan, ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Regulasi itu mewajibkan penerapan verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi penggunaan nomor seluler anonim yang berpotensi dimanfaatkan untuk menjalankan tindak kejahatan digital.

Aturan tersebut juga mewajibkan operator seluler memblokir nomor yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal.