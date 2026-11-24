JawaPos.com – Pusat data netral operator Bitera Data Center telah merampungkan audit SOC 2 Type 2 menjawab meningkatnya tuntutan pelanggan akan tata kelola yang terverifikasi dalam memilih pusat data.

Pencapaian ini melengkapi rangkaian sertifikasi dan audit internasional Bitera yang mencakup keandalan fasilitas, keamanan informasi, kelangsungan bisnis, manajemen mutu, perlindungan keamanan perangkat, manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

“Sertifikasi dan audit memberi pelanggan cara yang objektif untuk menilai sebuah pusat data. Bagi kami, standar-standar ini bukan sekadar label, melainkan cara tim kami bekerja setiap hari, mulai dari prosedur operasional hingga pemeliharaan dan pemantauan,” kata Gary Robinson, Chief Operating Officer Bitera Data Center.

Bitera telah tersertifikasi Uptime Institute Tier III TCDD (Tier Certification of Design Documents) dan TCCF (Tier Certification of Constructed Facility) untuk desain dan konstruksi fasilitas, serta ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi, ISO 22301 untuk kelangsungan bisnis, dan ISO 9001 untuk manajemen mutu.

Selain itu, Bitera juga telah memenuhi persyaratan PCI DSS untuk layanan kolokasinya, dengan menerapkan kontrol akses fisik, manajemen pengunjung, dan pemantauan keamanan untuk melindungi peralatan pelanggan. Pada awal 2026, sertifikasi ISO 14001 dan ISO 45001 untuk manajemen lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja turut ditambahkan.

Keberlanjutan menjadi bagian dari cara Bitera beroperasi. Sejak September 2025, seluruh kebutuhan daya fasilitas tercakup dalam Sertifikat Energi Terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) PLN, sehingga beban IT pelanggan di Bitera didukung oleh energi terbarukan. Hal ini mendukung pelaporan keberlanjutan dan emisi pelanggan.

Sistem pendinginnya menggunakan chiller berpendingin udara yang hampir tidak memerlukan air tambahan (near-zero make-up water), sehingga menghemat sumber daya air dibandingkan sistem berbasis menara pendingin (cooling tower) yang mengonsumsi air dalam jumlah besar untuk penguapan. Kinerja lingkungan tersebut dikelola melalui sistem manajemen lingkungan bersertifikasi ISO 14001.

Tim operasional menjalankan prosedur standar yang terdokumentasi, pemeliharaan preventif terjadwal, dan pemantauan 24/7 melalui network operations center (NOC). Desain teknis fasilitas turut mendukung, dengan pasokan dari gardu induk PLN yang berbeda serta sistem kelistrikan mandiri dan redundan di setiap lantai data hall, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan pelanggan.

“Kami ingin menghadirkan pusat data berstandar global di Jakarta. Lokasi strategis di jantung konektivitas kota, sertifikasi yang diakui secara internasional, dan keunggulan operasional yang dijalankan tim kami setiap hari menjadi fondasi bagi pelanggan untuk menjalankan infrastruktur kritisnya dengan penuh keyakinan,” kata Tedy Harjanto, Chief Executive Officer Bitera Data Center.