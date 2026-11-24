JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) tidak semestinya hanya berorientasi pada otomatisasi pekerjaan. Teknologi tersebut juga perlu dikembangkan untuk menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan AI secara kreatif. Kemampuan tersebut penting agar penerapan teknologi dapat mendorong perubahan proses bisnis di berbagai sektor.

“Dibutuhkan talenta yang cukup mumpuni untuk secara kreatif memberikan value creation terhadap proses-proses bisnis yang memakai teknologi artificial intelligence,” ujarnya dalam Diskusi 10th Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP 2026) di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (24/11).

Nezar menilai penggunaan AI perlu diikuti dengan penyesuaian cara kerja agar tidak sekadar menggantikan proses yang sudah ada. Penataan tersebut diharapkan dapat menghadirkan pendekatan baru yang memberikan manfaat lebih besar bagi aktivitas ekonomi.

Sektor kesehatan menjadi salah satu contoh bidang yang dapat mengoptimalkan penerapan AI. Melalui perubahan proses bisnis, teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah sekaligus membuka kebutuhan pekerjaan baru.

“Dengan ada value creation yang baru, kita bisa juga membuat job creation. Jadi lebih banyak orang bisa terserap,” katanya.

Meski demikian, Nezar mengingatkan bahwa perkembangan AI tidak boleh mengesampingkan peran manusia. Pemerintah ingin memastikan teknologi tersebut menjadi bagian dari pendukung aktivitas manusia, bukan sepenuhnya mengambil alih perannya. “AI itu harus bersanding dengan manusia,” tegasnya.

Untuk mendukung arah tersebut, pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan yang terukur dalam mengatur adopsi AI. Langkah ini diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak nyata sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan industri AI dunia.

Nezar menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan Peta Jalan Nasional AI yang diselaraskan dengan visi Indonesia Digital 2045. Melalui visi tersebut, Indonesia ingin membangun ekosistem digital yang inklusif, berdaya, dan berdaulat.

Indonesia juga dinilai memiliki sejumlah potensi untuk mengambil bagian dalam rantai pasok global industri AI. Kekuatan demografi, besarnya pasar domestik, serta ketersediaan sumber daya alam menjadi modal yang dapat dikembangkan.