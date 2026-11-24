JawaPos.com - Perusahaan teknologi di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk berkembang menjadi pencipta inovasi. Sebagian besar pelaku industri nasional saat ini dinilai masih berfokus pada distribusi produk teknologi, bukan mengembangkan produk atau solusi sendiri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam merancang strategi penguatan industri teknologi nasional. Indonesia perlu mendorong perusahaan lokal agar memiliki kapasitas lebih besar dalam menghasilkan inovasi.

“Ini fakta yang harus kita hadapi dan kita akui dulu, sebelum kemudian kita buat satu strategi bagaimana memberdayakan ini semua,” katanya dalam Diskusi 10th Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP 2026) di Jakarta Selatan, dikutip Selasa (24/11).

Menurut Nezar, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah potensi untuk meningkatkan perannya dalam industri teknologi global. Kekuatan pasar domestik, jumlah penduduk, serta kekayaan sumber daya mineral dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok teknologi dunia.

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“Kita bergerak memperkuat sisi-sisi yang kita punya, market power, sumber daya mineral, untuk bisa masuk ke dalam global supply chain dalam industri semikonduktor, supaya kita punya daya tawar,” ujar Nezar.

Dia menjelaskan, industri kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) tidak hanya berkaitan dengan pengembangan aplikasi. Ada rangkaian industri yang saling terhubung, mulai dari penyediaan energi dan air untuk mendukung infrastruktur komputasi, semikonduktor, CPU, chip, platform, hingga aplikasi.

Namun, keterlibatan Indonesia saat ini masih lebih banyak berada pada pengembangan aplikasi dan platform. Karena itu, pemerintah ingin mendorong industri nasional agar dapat mengambil bagian dalam tahapan teknologi yang lebih luas.

Selain memperkuat kapasitas industri, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Nezar menilai Indonesia membutuhkan talenta yang mampu memanfaatkan AI untuk menghasilkan nilai tambah di berbagai sektor.

Kemampuan tersebut diperlukan untuk mengubah proses bisnis agar penggunaan teknologi tidak sekadar menggantikan pekerjaan yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah sektor kesehatan yang dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan model kerja baru melalui penerapan AI.

Perubahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja. Nezar menegaskan, pemanfaatan AI tetap harus menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam perkembangan teknologi.