JawaPos.com - Indonesia dan Estonia menjajaki peluang pengembangan teknologi digital di sejumlah sektor, mulai dari keamanan siber, pertukaran data, hingga digitalisasi pelabuhan.

Penjajakan tersebut berlangsung melalui agenda Estonia eGov Solutions & Maritime Technologies. Kegiatan itu mempertemukan delegasi Estonia dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan di Indonesia.

Delegasi dipimpin Duta Besar Estonia untuk Singapura, ASEAN, dan Indonesia Veikko Kala. Sejumlah perusahaan teknologi Estonia turut terlibat, termasuk Cybernetica.

Kala mengatakan, Indonesia menjadi salah satu mitra yang memiliki potensi untuk memperluas hubungan ekonomi dengan Estonia, khususnya melalui pengembangan teknologi dan inovasi.

"Indonesia merupakan mitra penting bagi Estonia, dan kami melihat potensi besar untuk semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara," kata Kala di Jakarta, dikutip Selasa (24/11).

Dalam agenda tersebut, CEO Cybernetica Oliver Vaartnou bertemu dengan CEO MultiIntegra Technology Group (MITG) Aloys Sutarto. Membahas peluang pengembangan kolaborasi teknologi yang selama ini telah berjalan di Indonesia.

Cybernetica merupakan perusahaan teknologi Estonia yang bergerak di bidang keamanan siber, pertukaran data, identitas digital, dan teknologi maritim.

Perusahaan tersebut melihat Indonesia sebagai salah satu pasar potensial untuk mengembangkan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara.

"Sebagai perusahaan teknologi yang dikenal melalui pengembangan solusi keamanan siber, teknologi pertukaran data, identitas digital, dan inovasi maritim, Cybernetica melihat Indonesia sebagai salah satu pasar strategis di kawasan Asia Tenggara," kata Vaartnou.

Salah satu sektor yang telah menjadi bagian dari pengembangan teknologi kedua perusahaan adalah maritim.

Kemitraan MultiIntegra dan Cybernetica telah berlangsung selama belasan tahun, termasuk melalui penerapan sistem komunikasi radio maritim atau Coastal Station dan Vessel Traffic Services (VTS).

Kedua sistem tersebut mendukung keselamatan pelayaran, pemantauan pergerakan kapal, serta peningkatan layanan navigasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Pemanfaatan teknologi Cybernetica melalui MultiIntegra juga telah menjangkau sejumlah instansi dan industri lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), serta beberapa perusahaan di sektor minyak dan pertambangan.

Pengalaman penerapan teknologi maritim tersebut turut membuka peluang pengembangan sistem digital yang lebih luas. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah digitalisasi pelabuhan, terutama untuk mendukung integrasi sistem dan modernisasi layanan kepelabuhanan.

Peluang penerapan teknologi untuk layanan pemerintahan digital atau digital government juga masuk dalam agenda pembicaraan.

Aloys Sutarto mengatakan, pengalaman dalam mengembangkan teknologi maritim dapat menjadi landasan untuk menjajaki penerapan teknologi di bidang lainnya.

"Pengalaman bersama dalam mendukung modernisasi sektor maritim menjadi fondasi penting untuk mengembangkan kolaborasi pada bidang-bidang strategis lainnya di masa depan," ujar Aloys Sutarto, CEO MultiIntegra Technology Group.

Dalam forum Digital & Maritime Cooperation Visit, sejumlah perusahaan Estonia turut memaparkan kemampuan teknologi mereka. Beberapa di antaranya mencakup digitalisasi pelabuhan, teknologi kapal otonom, keamanan siber, serta modernisasi layanan publik digital.