JawaPos.com - CEO Telegram Pavel Durov melontarkan sindiran terhadap gim Grand Theft Auto VI (GTA 6). Ia menilai ada satu hal yang justru membuat cerita kriminal dalam gim besutan Rockstar Gims tersebut terasa kurang realistis: Jason dan Lucia tidak menggunakan Telegram untuk mengoordinasikan aksi kejahatan mereka.

Sindiran itu disampaikan Durov melalui unggahan di media sosial X. Ia menyinggung bagaimana kedua karakter utama GTA 6 bisa menjalankan operasi kriminal tanpa memanfaatkan aplikasi pesan instan yang dipimpinnya.

"Hal yang paling tidak realistis tentang GTA VI adalah bahwa Jason dan Lucia menjalankan seluruh operasi kriminal tanpa satu grup Telegram," tulis Durov.

Pernyataan tersebut sekilas terdengar seperti lelucon promosi. Namun, sindiran Durov juga membawa konteks yang lebih luas. Mengingat Telegram selama beberapa tahun terakhir menghadapi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan platform untuk aktivitas ilegal.

Sindiran yang Punya Konteks

Komentar Durov menjadi menarik karena Telegram memang kerap dikaitkan dengan berbagai aktivitas kriminal di dunia nyata. Platform tersebut mendapat perhatian aparat penegak hukum di sejumlah negara karena dugaan penggunaannya untuk memfasilitasi transaksi ilegal hingga penyebaran konten terlarang.

Telegram bahkan menghadapi pembatasan akses di sejumlah negara. Yordania dan Irak, misalnya, pernah mengambil langkah pemblokiran dengan alasan keamanan nasional.

Kontroversi juga menyeret langsung nama Durov. Pada 2024, ia ditetapkan sebagai tersangka di Prancis dan menghadapi 12 dakwaan terkait dugaan keterlibatan dalam memfasilitasi aktivitas kriminal melalui Telegram.

Kasus tersebut memicu perdebatan mengenai tanggung jawab pengelola platform digital atas aktivitas penggunanya. Durov sendiri membantah bahwa Telegram mendukung tindakan kriminal.

Ia juga menyatakan platformnya bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah menghadapi tekanan tersebut, Telegram melakukan sejumlah perubahan kebijakan untuk memperketat pengawasan dan membatasi penyalahgunaan layanan.

Rockstar Justru Menggunakan Aplikasi Fiktif

Di sisi lain, Rockstar Gims memang dikenal gemar menyisipkan parodi terhadap perusahaan, produk, dan layanan yang ada di dunia nyata ke dalam permainan buatannya. GTA 6 tidak menggunakan nama aplikasi populer secara langsung. Karakter di dalam gim, misalnya, berkomunikasi melalui WhatUp, aplikasi pesan fiktif yang jelas mengingatkan pemain pada WhatsApp.

Gim tersebut juga menghadirkan Snapmatic, platform media sosial dalam permainan yang memiliki kemiripan dengan Instagram. Penggunaan nama dan layanan fiktif merupakan bagian dari tradisi satir Rockstar. Pengembang tersebut kerap mengadaptasi fenomena budaya populer, perusahaan teknologi, hingga kehidupan sosial masyarakat modern ke dalam dunia Grand Theft Auto.

Karena itu, absennya Telegram dalam aktivitas Jason dan Lucia sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun, Durov memanfaatkan detail tersebut untuk melontarkan lelucon yang sekaligus menyentil reputasi aplikasinya sendiri.

Terlepas dari sindiran Durov, GTA 6 tetap menjadi salah satu fenomena terbesar dalam industri hiburan. Gim besutan Rockstar Gims tersebut dilaporkan telah terjual lebih dari 33 juta kopi dan menghasilkan pendapatan lebih dari USD 3,79 miliar secara global.

Pencapaian itu membuat GTA 6 disebut sebagai salah satu peluncuran produk hiburan terbesar sepanjang sejarah. Pendapatannya bahkan melampaui sejumlah film blockbuster, termasuk Avengers: Endgim, dalam periode peluncuran satu hari.

Selain menghadirkan dunia terbuka yang luas, GTA 6 juga melibatkan sejumlah nama besar dari industri musik dan menyisipkan berbagai easter egg yang merujuk pada film-film ikonik.