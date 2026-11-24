JawaPos.com - Fenomena buzzer tampak marak diperbincangkan oleh publik. Sebab, buzzer kini sudah gampang ditemukan di berbagai kolom komentar media sosial.

Menariknya, tersentak kabar bahwa bayaran buzzer tidak sedikit. Bahkan beberapa publik figur yang memiliki audiens cukup banyak disebut-sebut mendapatkan tawaran untuk menjadi buzzer.

Hal ini pulalah yang diungkap politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Atalia Praratya. Dia mengaku mendapatkan surat penawaran kerjasama bersama buzzer.

Tarifnya pun cukup membuat anggota Komisi VIII DPR RI ini tercengang. Adapun jasa view dipatok Rp 200 per view dan jasa komentar Rp 2.500 per komentar.

“Ternyata ngeri ya, buzzer itu gede ya mereka kalau dapet duit tuh. Nih liat ini, jasa view Rp 200 per view Jadi kalau ada ya 10 ribu view berarti Rp 2 juta . Terus ada lagi, jasa komen Rp 2.500 per komen. Ini ada juga nih, jasa like Rp 800 per like,” kata Atalia pada akun Instagramnya, @ataliapr, dikutip Selasa (24/11).

Dengan hal ini, dia meminta sejumlah pihak yang merasa diserang buzzer untuk mengabaikannya lantaran buzzer memang dibayar.

“Ada ya yang kayak gini? Saya baru tahu banget Jadi buat semuanya, jangan galau, jangan gelisah Jadi kalau ada yang nyerang-nyerang kamu, hempaskan, abaikan. Kenapa? Dibayar, Stay positive, stay happy,” tukasnya.

Dia pun mencontohkan salah satu unggahannya yang memiliki 1,3 juta views dan 3.500-an komentar. Tampak isi komentar pun banyak sekali ujaran kebencian yang ditujukan kepadanya.