JawaPos.com - Belajar bahasa asing kini tidak harus mengikuti kursus atau mengeluarkan biaya besar. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah menggunakan Duolingo, aplikasi pembelajaran bahasa yang menyediakan materi gratis dengan metode belajar singkat dan interaktif.

Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mempelajari berbagai bahasa, mulai dari Inggris, Jepang, Korea, hingga bahasa lainnya. Materi disusun dalam sesi singkat sehingga bisa dipelajari kapan saja, termasuk saat istirahat, menunggu kendaraan, atau dalam perjalanan.

Duolingo juga menggunakan sistem permainan atau gamifikasi untuk membuat proses belajar lebih menarik. Pengguna bisa mengumpulkan poin, menyelesaikan tantangan harian, dan mempertahankan streak sebagai penanda konsistensi belajar.

Bagi yang ingin mencoba, ada beberapa cara memanfaatkan Duolingo tanpa harus langsung membayar langganan.

Unduh Aplikasi Duolingo dan Buat Akun

Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi Duolingo melalui Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store bagi pengguna iPhone.

Setelah aplikasi terpasang, buka Duolingo dan buat akun menggunakan alamat email atau metode pendaftaran yang tersedia.

Pengguna kemudian diminta menentukan bahasa yang ingin dipelajari serta tujuan belajar. Misalnya, ingin menguasai bahasa Inggris untuk pekerjaan, belajar bahasa Jepang sebelum bepergian, atau mempelajari bahasa Korea karena tertarik dengan budaya Negeri Ginseng.

Duolingo juga akan meminta pengguna menentukan target belajar harian. Pilihan ini membantu membangun rutinitas sesuai waktu yang tersedia.

Mulai Belajar dengan Fitur Gratis

Duolingo menyediakan layanan pembelajaran bahasa yang bisa digunakan secara gratis. Pengguna dapat langsung mengikuti pelajaran dasar tanpa harus berlangganan.

Materinya mencakup kosakata, tata bahasa, pemahaman kalimat, hingga latihan mendengarkan. Setiap pelajaran dikemas dalam bentuk soal interaktif yang dapat diselesaikan dalam beberapa menit.

Metode ini cocok bagi pemula yang ingin mengenal bahasa asing secara bertahap. Pengguna juga bisa mengulang materi untuk memperkuat pemahaman sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

Manfaatkan Streak dan Tantangan Harian

Salah satu fitur Duolingo yang membuat pengguna terdorong belajar secara konsisten adalah Streak.

Fitur ini mencatat jumlah hari berturut-turut pengguna menyelesaikan pelajaran. Semakin lama streak dipertahankan, semakin tinggi pencapaian konsistensi belajar.

Selain itu, tersedia Daily Quest yang memberikan tantangan harian. Pengguna bisa menyelesaikan misi tertentu untuk mendapatkan tambahan poin pengalaman atau XP.

Sistem tersebut membuat belajar bahasa terasa seperti permainan. Meski demikian, pengguna tetap perlu memperhatikan pemahaman materi, bukan sekadar mengejar jumlah poin.

Coba Akses Super Duolingo Selama Satu Bulan

Selain versi gratis, Duolingo memiliki layanan berlangganan bernama Super Duolingo.

Layanan ini menawarkan sejumlah fitur tambahan, seperti pengalaman belajar tanpa iklan, kesempatan berlatih tanpa batas ketika melakukan kesalahan, serta latihan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Salah satu kesempatan mendapatkan akses Super Duolingo selama satu bulan tersedia melalui program kerja sama dengan GrabUnlimited.

Program yang berlangsung mulai November 2026 hingga Maret 2027 ini memungkinkan anggota GrabUnlimited menukarkan 1 OVO Point untuk mendapatkan kode promo Super Duolingo.

Cara mendapatkannya, buka aplikasi Grab dan masuk ke menu GrabUnlimited. Kalau sudah bisa pilih GrabRewards untuk melihat penawaran yang tersedia dan pilih Super Duolingo dan tukarkan 1 OVO Point.

Lalu dapatkan kode promo unik, kemudian masukkan melalui situs Duolingo. Terakhir, masuk atau buat akun Duolingo untuk mengaktifkan akses selama satu bulan.

Irene Tong, Regional Marketing Manager, Southeast Asia, Duolingo, mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki semangat belajar yang tinggi, dan kami ingin membantu mereka menjadikan semangat tersebut sebagai kebiasaan yang berkelanjutan.

"Duolingo tetap dapat diakses secara gratis oleh siapa saja, sementara Super Duolingo menawarkan pengalaman belajar tanpa iklan dan latihan yang dipersonalisasi, sehingga pengguna memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk belajar sesuai kebutuhan dan waktu yang tersedia," kata Irene di Jakarta, Senin (23/11).

Latih Kemampuan Berbicara dengan Fitur AI

Selain mempelajari kosakata dan tata bahasa, kemampuan berbicara juga penting ketika belajar bahasa asing.

Duolingo mulai menghadirkan fitur Video Call with Lily untuk pelanggan Super Duolingo. Fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) ini memungkinkan pengguna berlatih percakapan dengan karakter Lily.

Fitur tersebut diluncurkan secara bertahap dan ditargetkan tersedia bagi seluruh pelanggan Super Duolingo pada akhir 2026.

Melalui latihan percakapan, pengguna memiliki kesempatan untuk membiasakan diri menggunakan bahasa asing dalam situasi yang lebih interaktif.

Pada akhirnya, keberhasilan belajar bahasa tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang digunakan, tetapi juga konsistensi berlatih. Menyisihkan waktu sekitar 10–15 menit setiap hari bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kemampuan secara bertahap.