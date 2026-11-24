JawaPos.com - Jensen Huang kembali menjabat sebagai CEO Nvidia setelah sempat mengundurkan diri kurang dari dua pekan lalu. Keputusan mengejutkan perusahaan raksasa chip kecerdasan buatan (AI) asal Amerika Serikat (AS) itu muncul di tengah skandal hubungan asmara dan dugaan spionase yang menyeret nama Huang.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (24/11), Nvidia mengumumkan bahwa pengangkatan kembali Huang berlaku segera setelah dewan direksi menyetujuinya secara bulat pada Minggu. Presiden AS Donald Trump, yang dikenal sebagai sekutu dekat Huang, mengaku turut berperan dalam keputusan tersebut.

Kepada CNBC, Trump mengatakan telah berkomunikasi dengan anggota dewan Nvidia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia juga mengaku sangat menginginkan Huang kembali memimpin perusahaan.

"Saya telah berbicara dengan dewan secara langsung maupun tidak langsung, dan saya merasa sangat kuat mengenai hal ini," ujar Trump.

Dalam pernyataan resminya, Nvidia menyebut dewan direksi menerima masukan dari pejabat senior pemerintah AS. Berdasarkan masukan tersebut, dewan meyakini kembalinya Huang tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Nvidia mengumumkan pengunduran diri Huang pada 12 November setelah muncul laporan bahwa dia menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang eksekutif perusahaan. Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah Huang mengonfirmasi hubungan serupa dengan seorang perempuan asal Tiongkok yang dicurigai sebagai mata-mata.

Perempuan tersebut juga diduga terlibat dalam penyelundupan chip canggih ke Tiongkok.

Kabar kembalinya Huang langsung mendorong kenaikan tajam harga saham Nvidia pada Senin. Sebelumnya, nilai saham perusahaan itu sempat merosot setelah pengumuman pengunduran dirinya.

Nvidia merupakan salah satu perusahaan dengan nilai pasar terbesar di dunia. Chip buatannya menjadi komponen penting dalam pusat data dan turut mendorong pesatnya perkembangan industri AI global.

Huang, warga negara AS kelahiran Taiwan, mendirikan Nvidia bersama sejumlah rekannya pada 1993. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut berkembang menjadi pemasok dominan chip AI yang digunakan pusat data di berbagai belahan dunia.

Dewan direksi menyatakan puas terhadap keterbukaan Huang serta kemampuannya memimpin perusahaan. Dewan juga menyebut Huang sebagai sosok yang tepat untuk kembali menduduki posisi tertinggi di Nvidia.

Meski demikian, penyelidikan terhadap dugaan upaya intelijen asing yang menargetkan Huang akan tetap dilanjutkan hingga tuntas. Dewan memastikan Huang akan memberikan dukungan dan bekerja sama sepenuhnya dalam proses tersebut.

Dalam pernyataan yang sama, Huang mengaku merasa terhormat bisa kembali memimpin Nvidia. Dia menyatakan akan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan penuh kerendahan hati dan komitmen baru.

Sebelum Huang kembali, dewan direksi telah menunjuk Direktur Keuangan Nvidia Colette Kress sebagai CEO sementara. Ketua Dewan Nvidia Harvey Jones bahkan sempat menyatakan pada Selasa pekan sebelumnya bahwa perusahaan tidak berencana mengembalikan jabatan Huang. Namun, Huang sendiri telah menyampaikan keinginannya untuk kembali.

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Trump juga memuji keputusan Nvidia melalui media sosial. Dia menilai kepemimpinan Huang dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan perusahaan sekaligus mendukung perekonomian AS.

Trump turut menyatakan pemerintah AS tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa kembalinya Huang akan membahayakan keamanan nasional. Miliarder teknologi Elon Musk, yang sebelumnya menandatangani petisi daring agar Huang kembali menjabat, juga menyambut keputusan tersebut.

"Kesalahan itu telah diperbaiki," tulis Musk di platform X.

Skandal spionase tersebut turut memicu sorotan terhadap kebijakan pengendalian ekspor chip canggih AS ke Tiongkok. Aturan pembatasan itu sebelumnya dilonggarkan di bawah pemerintahan Trump.

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai kepatuhan Nvidia terhadap aturan ekspor, termasuk sejauh mana perusahaan mengetahui dugaan penyelundupan chip buatannya ke Tiongkok.