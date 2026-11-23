JawaPos.com - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) turut membawa tantangan baru bagi keamanan digital. Teknologi tersebut kini dapat dimanfaatkan untuk menemukan celah keamanan hingga mengotomatisasi serangan siber dalam waktu lebih singkat.

Kondisi ini menjadi perhatian Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Organisasi tersebut meminta seluruh perusahaan teknologi finansial meningkatkan kesiapan keamanan sistem seiring berkembangnya metode serangan yang memanfaatkan AI.

Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah ARTEX, perangkat yang mampu mengotomatisasi proses pengujian keamanan. Meski dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan sistem, teknologi semacam ini juga berpotensi disalahgunakan untuk melancarkan serangan siber.

AFTECH menilai perubahan pola ancaman tersebut perlu diantisipasi oleh seluruh pelaku industri. Perusahaan fintech tidak cukup hanya mengandalkan sistem pencegahan, tetapi juga harus memiliki kemampuan mendeteksi serangan, menangani insiden, hingga memulihkan layanan agar dapat kembali beroperasi dengan cepat.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, pemanfaatan AI membuat ancaman siber semakin kompleks dan membutuhkan kesiapan yang lebih baik dari industri keuangan digital.

“Ancaman siber terus berkembang, termasuk dengan pemanfaatan teknologi AI yang membuat serangan semakin cepat dan kompleks. Industri harus beradaptasi dengan memperkuat kemampuan pencegahan, sekaligus membangun kesiapan untuk merespons dan memulihkan layanan ketika insiden terjadi. Ketahanan siber bukan lagi sekadar kemampuan mencegah serangan, tetapi juga memastikan kepercayaan publik dan keberlangsungan layanan keuangan digital tetap terjaga” ujar Pandu dalam keterangannya, Senin (23/11).

Untuk memperkuat perlindungan tersebut, AFTECH telah menyusun Pedoman Keamanan Siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta CISSReC. Panduan yang diterbitkan melalui Departemen Keamanan Siber AFTECH itu menjadi acuan bagi perusahaan anggota dalam mengelola risiko, menguji keamanan sistem, menangani insiden, serta menjaga keberlangsungan layanan.

AFTECH juga meminta perusahaan fintech mengevaluasi sistem keamanan secara berkala. Pengujian keamanan perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan perkembangan teknik serangan terbaru, termasuk yang memanfaatkan AI.

Selain memperkuat sistem internal, perusahaan juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap vendor dan mitra penyedia teknologi. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerentanan yang dapat muncul dari pihak ketiga.

Koordinasi antarperusahaan dan otoritas juga dinilai penting dalam menghadapi ancaman siber. AFTECH mendorong pelaku industri lebih aktif berbagi informasi mengenai ancaman, berkoordinasi ketika terjadi insiden, serta memenuhi kewajiban pelaporan kepada regulator sesuai ketentuan.

Perusahaan fintech juga didorong membentuk atau memperkuat Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim tersebut dapat didaftarkan melalui mekanisme BSSN untuk mendukung koordinasi penanganan insiden siber secara nasional.

Dalam rangka Bulan Fintech Nasional 2026, AFTECH mengingatkan bahwa peningkatan penggunaan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan penguatan keamanan sistem. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan tim teknologi, tetapi juga membutuhkan komitmen dari pimpinan perusahaan.