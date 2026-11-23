JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya menegaskan Komdigi tak menempatkan diri pada posisi berdebat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat menanggapi perihal Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang tak hadir saat ditantang debat terbuka oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, terkait kebijakan moderasi konten di ruang digital.

Fifi mengungkapkan bahwa pemerintah sejatinya memiliki tugas untuk melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, hingga menindaklanjuti masukan.

“Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan kalau bisa memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan,” kata Fifi di Banda Aceh, dikutip Senin (23/11).

Oleh karenanya, Komdigi terbuka terhadap kritik, masukan, ataupun data terkait kebijakan moderasi konten.

Tak hanya itu, Fifi juga buka suara terkait 90 konten yang dianggap bermasalah dalam kurun waktu delapan bulan. Dia meminta pihak yang keberatan terkait hal itu untuk menyerahkan data dan dokumen pendukung pada Komdigi.

“Jika memang dianggap bermasalah, silakan data maupun dokumen pendukungnya bisa diberikan kepada Komdigi dan nanti akan kami tindak lanjuti secara terukur dan secara konkret,” ujar Fifi.

Fifi menjelaskan, setiap proses moderasi konten harus dilakukan melalui tahapan verifikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum dan platform digital. Jika masyarakat menemukan informasi yang dianggap bermasalah atau mengajukan keberatan atas suatu tindakan moderasi, Kemkomdigi dapat melakukan peninjauan ulang serta menjembatani komunikasi dengan platform terkait.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat meminta penjelasan kepada platform mengenai alasan suatu konten dinilai melanggar ketentuan hingga akhirnya dimoderasi. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan agar dapat ditindaklanjuti.

Fifi menambahkan, moderasi konten menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat sekaligus menjaga keamanan ruang digital. Konten yang menjadi perhatian Kemkomdigi mencakup hoaks, pornografi anak, lowongan kerja palsu, informasi kesehatan yang tidak benar, hingga disinformasi yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.