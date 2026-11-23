JawaPos.com - Jensen Huang kembali menjabat sebagai Presiden sekaligus CEO Nvidia setelah dewan direksi perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) itu menyetujui pemulihannya secara bulat. Keputusan tersebut berlaku efektif segera setelah serangkaian pembahasan dan evaluasi terhadap kepemimpinan Huang.

Melalui keterangan di laman resminya, Dewan Direksi Nvidia menyatakan telah memperoleh masukan dari sejumlah pejabat senior pemerintah AS sebelum mengambil keputusan. Berdasarkan masukan tersebut, dewan menilai kembalinya Huang ke pucuk pimpinan perusahaan tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Keputusan ini sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan sementara Colette Kress yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai CEO interim. Kress akan kembali menjalankan tanggung jawab utamanya sebagai Chief Financial Officer (CFO) Nvidia.

Ketua Dewan Direksi Nvidia, Harvey C. Jones, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan serangkaian diskusi dan pertemuan dengan Huang. Dewan menilai Huang telah menunjukkan keterbukaan serta kemampuan untuk kembali memimpin perusahaan.

"Dewan percaya Jensen adalah orang yang tepat untuk memimpin Nvidia, dan pengangkatannya kembali merupakan keputusan terbaik bagi pemegang saham, karyawan, mitra, serta pelanggan kami," kata Jones.

Jones menegaskan, dewan memiliki keyakinan penuh terhadap Huang dan siap bekerja sama dengannya setelah kembali memimpin perusahaan. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kress atas kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai CEO sementara.

Jones sendiri tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Nvidia.

Huang Akui Tanggung Jawab Besar Memimpin Nvidia

Menanggapi keputusan tersebut, Jensen Huang mengaku terhormat bisa kembali memimpin Nvidia. Dia menyebut perusahaan yang dibangunnya itu memiliki peran penting dalam perkembangan industri teknologi global, terutama di tengah perubahan besar yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI).

"Saya merasa terhormat bisa kembali ke Nvidia dan memimpin salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia pada awal revolusi industri baru," ujar Huang.

Dia mengatakan akan menjalankan tanggung jawab tersebut dengan kerendahan hati dan komitmen yang diperbarui. Huang juga berterima kasih kepada dewan direksi, jajaran eksekutif, karyawan, pemegang saham, serta mitra bisnis yang memberikan dukungan selama proses evaluasi berlangsung.

Secara khusus, Huang menyampaikan apresiasi kepada Harvey Jones atas kepemimpinannya sebagai ketua dewan dan Colette Kress yang mengambil alih tanggung jawab CEO sementara.

"Di atas segalanya, saya berterima kasih atas cinta dan dukungan keluarga saya. Saya tidak sabar untuk kembali bekerja," katanya.

Investigasi Dugaan Operasi Intelijen Asing Tetap Berjalan

Meski telah kembali menjabat sebagai CEO, Huang masih harus menghadapi proses investigasi internal terkait laporan bahwa dirinya menjadi target operasi intelijen asing.

Nvidia sebelumnya membentuk komite khusus yang seluruh anggotanya merupakan direktur independen untuk menyelidiki persoalan tersebut. Komite itu juga menunjuk penasihat hukum independen guna membantu proses pemeriksaan.

Dewan Direksi menegaskan investigasi akan tetap dilanjutkan hingga tuntas. Huang disebut mendukung penuh proses tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan penyelidik.

Langkah ini menunjukkan bahwa keputusan mengembalikan Huang ke posisi CEO tidak serta-merta menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan ancaman intelijen asing yang menjadi perhatian perusahaan.

Di luar investigasi terhadap Huang, Nvidia juga memperkuat pengawasan internal terkait keamanan nasional dan kepatuhan terhadap aturan ekspor.

Perusahaan telah membentuk National Security and Export Control Committee yang seluruh anggotanya berasal dari jajaran direktur independen. Komite ini bertugas mengawasi kepatuhan perdagangan serta potensi risiko keamanan nasional yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Nvidia.

Untuk mendukung tugas tersebut, komite sedang menunjuk penasihat hukum yang memiliki pengalaman dalam urusan keamanan nasional. Penasihat tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah ahli untuk memberikan masukan terkait bidang yang sama.

Nvidia juga mulai mencari kandidat untuk mengisi posisi baru Chief Compliance Officer (CCO). Pejabat ini akan bertanggung jawab mengawasi kepatuhan perusahaan secara menyeluruh dan melapor kepada Nominating and Corporate Governance Committee.

Perusahaan menegaskan tetap akan bekerja sama dengan berbagai penyelidikan dan permintaan informasi yang sedang dilakukan pemerintah.

Kembalinya Huang ke kursi CEO menjadi perkembangan penting bagi Nvidia. Sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh dalam industri semikonduktor dan pengembangan teknologi AI, kepemimpinan Huang memiliki peran strategis dalam menentukan arah bisnis perusahaan di tengah persaingan teknologi global.