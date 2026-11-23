JawaPos.com – Keterlibatan perempuan di bidang kecerdasan artifisial atau AI hanya mencakup 22 persen secara global di tengah gerakan kesetaraan gender. Untuk itu, inovasi teknologi yang melibatkan perempuan kian disorot.

Dalam temuan UN Women 2026, perkembangan AI dan inovasi teknologi yang tidak dirancang secara inklusif berisiko memperkuat stereotip gender. Bahkan bisa melanggengkan diskriminasi di berbagai sektor.

Diungkapkan Dwi Yuliawati, Head of Programmes, UN Women Indonesia, temuan ini menunjukkan kalau kesetaraan gender dalam teknologi perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, keterlibatan perempuan dalam pengembangan dan pengambilan keputusan. Lalu sisi kedua dari kemampuan teknologi untuk memberikan manfaat secara adil bagi penggunanya.

Untuk itu, pentingnya inovasi yang mendorong kesetaraan gender. Menurut Dwi, teknologi dapat membuka peluang yang lebih luas untuk mendorong kesetaraan gender, tetapi manfaatnya perlu dirancang agar dapat dirasakan oleh semua orang.

Tapi, Hal ini membutuhkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, keterlibatan perempuan dalam proses pengembangan, serta perhatian terhadap risiko dan bias yang mungkin muncul.

“Kami melihat bahwa inovasi yang berdampak tidak selalu harus kompleks. Teknologi yang berangkat dari kebutuhan nyata dan diterapkan secara bertanggung jawab juga dapat membawa perubahan yang berarti,” kata Dwi Yuliawati, Head of Programmes, UN Women Indonesia.

Inovasi AI yang Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Diakui Dwi, ada beberapa inovasi di bidang teknologi dan AI yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini tercermin dalam Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2026 Indonesia yang digelar oleh UN Women.

Dari 10 aplikasi yang masuk dalam kategori ini, EMTEK dan Pingtar menjadi dua penerima penghargaan yang diangkat melalui inisiatif teknologi mereka. Selain mendukung pengalaman pengguna, teknologi juga dapat memperluas akses terhadap pengetahuan dan peluang ekonomi.

Aplikasi PUJAAN, menjadi First Runner-up di kategori Technology & AI for Gender Equality. Aplikasi PUJAAN mendukung mitra-mitra Bukalapak mendapatkan pengembangan keterampilan, termasuk literasi keuangan dan kewirausahaan. Pemanfaatan konteks dan data pun menjadi bagian dari pendekatan PUJAAN untuk membantu wirausahawan perempuan mengakses pengetahuan serta produk keuangan yang relevan.

PUJAAN menunjukkan bagaimana teknologi bisa berperan lebih dari sekadar menyediakan layanan digital. Pemanfaatan aplikasi dan informasi yang sesuai kebutuhan bisa membantu perempuan memperkuat kapasitas dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan ekonomi.

Sementara itu, Pingtar, impact-tech startup yang menjadi Second Runner-up di kategori Technology & AI for Gender Equality, menghadirkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pencegahan kekerasan dan pelecehan berbasis gender di lingkungan kerja.

Melalui pendekatan microlearning berbasis WhatsApp, Pingtar membantu pekerja mengenali perilaku yang berpotensi membahayakan, memahami respons yang dapat dilakukan, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses pelaporan. Inisiatif tersebut dilaporkan telah menjangkau lebih dari 42.000 pekerja di Indonesia.