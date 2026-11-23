JawaPos.com - Semakin banyaknya aplikasi dan layanan kecerdasan buatan (AI) membuat pengguna memiliki lebih banyak pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan digital.

Namun, perbedaan platform, sistem pembayaran, hingga skema berlangganan masih menjadi tantangan. Menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsel menghadirkan Octa, layanan yang memungkinkan pelanggan mengakses 69 model AI menggunakan satu saldo.

Melalui Octa, pelanggan cukup menggunakan satu nomor Telkomsel dan saldo Octa Token untuk mengakses berbagai model AI dari penyedia berbeda. Di antaranya OpenAI, Google, Anthropic, dan DeepSeek.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menjelaskan, kehadiran layanan ini menjadi salah satu upaya menyederhanakan akses terhadap teknologi AI yang semakin banyak digunakan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pekerjaan profesional.

Terlebih, pemanfaatan AI di Indonesia terus berkembang. Berdasarkan data yang disampaikan Telkomsel, sekitar 80 persen pengguna internet di Indonesia sudah aktif menggunakan AI. Namun, baru 37 persen di antaranya yang memulai pekerjaan dengan bantuan teknologi tersebut.

Angka itu menunjukkan bahwa penggunaan AI masih berpotensi berkembang lebih jauh. Sebagian pengguna memang sudah terbiasa memanfaatkan AI untuk bertanya dan mendapatkan jawaban.

Padahal, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengolah informasi, membuat konten digital, menyusun presentasi, menghasilkan gambar dan video, hingga membantu menulis kode pemrograman.

Satu Saldo untuk Berbagai Layanan AI Salah satu tantangan ketika menggunakan banyak platform AI adalah sistem pembayaran yang berbeda-beda. Pengguna terkadang harus membuat akun, memasukkan metode pembayaran, atau membeli paket secara terpisah untuk setiap layanan.

Octa mencoba menyederhanakan proses tersebut melalui sistem satu saldo. Pelanggan tidak perlu membeli token secara terpisah untuk setiap penyedia AI yang tersedia di dalam platform.

Seluruh transaksi menggunakan Octa Token dengan nominal dalam rupiah. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui nilai uang yang dikeluarkan tanpa harus menghitung konversi mata uang asing.

Pelanggan juga tidak diwajibkan memiliki kartu kredit untuk membeli token. Pembelian bisa dilakukan melalui aplikasi MyTelkomsel menggunakan pulsa, tagihan Halo, QRIS, dompet digital, maupun layanan perbankan.

Menariknya, pembelian token bukan berbentuk langganan bulanan. Saldo hanya berkurang ketika digunakan untuk mengakses layanan AI.

Sisa saldo juga tidak memiliki masa kedaluwarsa. Pengguna dapat menyimpan saldo yang belum terpakai dan menambahnya melalui pembelian berikutnya sesuai kebutuhan.

Menariknya, penggunaan Octa tidak terbatas pada aktivitas bertanya kepada chatbot. Layanan ini juga membuka akses terhadap berbagai model AI yang dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan lebih kompleks.

Pengguna, misalnya, bisa memanfaatkan AI untuk mencari dan merangkum informasi, mengembangkan gagasan, membuat gambar, menghasilkan video, hingga menyusun materi presentasi.

Bagi pengembang aplikasi, model AI yang tersedia juga dapat digunakan untuk membantu penulisan kode atau coding. Teknologi tersebut bahkan bisa dimanfaatkan untuk menambahkan fungsi kecerdasan buatan ke dalam aplikasi maupun situs web.

Pelaku usaha juga berpeluang menggunakan AI untuk membangun layanan penjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. Dengan begitu, teknologi AI tidak hanya berfungsi sebagai alat pencari informasi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses operasional bisnis.