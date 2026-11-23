JawaPos.com - Konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP31 berakhir tanpa kesepakatan pada Minggu (22/11/2026). Perundingan yang berlangsung hampir dua pekan itu terhenti akibat pertentangan antara negara-negara yang mendesak pengurangan bahan bakar fosil dan negara produsen minyak, gas, serta batu bara yang menolak komitmen penghentian penggunaannya.

Uni Eropa bersama sejumlah negara kecil yang rentan terhadap bencana iklim dan kenaikan permukaan laut menolak rancangan kesepakatan akhir. Mereka menilai dokumen tersebut menghilangkan perlindungan penting karena tidak mencantumkan upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Arab Saudi, Rusia, dan sejumlah negara penghasil minyak lainnya memblokir pembahasan tersebut. Kegagalan ini menjadi yang pertama sejak COP15 di Kopenhagen pada 2009.

Dilansir dari The New York Times, Senin (23/11/2026), perundingan berlangsung hingga dua hari melewati tenggat resmi. Menteri Iklim, Lingkungan, dan Energi Irlandia Darragh O'Brien, yang mewakili Uni Eropa, menegaskan, "Kesepakatan ini tidak menjawab kebutuhan saat ini. Kami tidak akan menerima konferensi iklim yang hanya memberikan citra ramah lingkungan kepada bahan bakar fosil." Dia juga menyebut tidak masuk akal apabila pakta iklim sama sekali tidak menyinggung bahan bakar fosil.

Penolakan tersebut memperlihatkan kuatnya kepentingan industri energi dalam diplomasi iklim. Menteri Iklim dan Lingkungan Fiji Lynda Tabuya mengatakan, "Negara-negara penghasil bahan bakar fosil kini bersatu, terlepas dari kawasan asal mereka."

Sementara itu, delegasi Arab Saudi Mohammad Ayoub menyebut rancangan kesepakatan sebagai "paket solusi" yang dapat membantu mencapai target iklim. Salah satu usulannya adalah memperluas teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida.

Namun, teknologi tersebut menuai kritik karena dikhawatirkan menjadi pembenaran bagi perusahaan energi untuk terus memproduksi bahan bakar fosil tanpa beralih ke energi terbarukan. Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra mengatakan tidak ada langkah yang mampu menjembatani perbedaan tersebut sekaligus mengembalikan dunia ke jalur pembatasan pemanasan 1,5 derajat Celsius. Persoalan pendanaan bagi negara berkembang untuk menghadapi dampak perubahan iklim juga belum memperoleh penyelesaian.

Kebuntuan semakin rumit setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari upaya iklim global. Pada saat yang sama, ketahanan energi menjadi perhatian pemerintah akibat lonjakan harga bahan bakar yang dipicu perang AS-Israel di Iran, gangguan Selat Hormuz, dan hambatan pengolahan minyak. Bahkan, ketika perundingan berlangsung, Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Shenzhen dan sepakat meningkatkan produksi serta pasokan minyak.

Selain konflik kepentingan, pengelolaan perundingan turut dipertanyakan. Negosiator Botswana Xolisa Joseph Ngwadla menyebut, "Proses ini tidak efektif dan tidak dapat membangun konsensus. Pada dasarnya, proses ini salah kelola."

Menteri Australia Chris Bowen mengakui tekanan terhadap perundingan sangat tinggi karena perkiraan terlampauinya target 1,5 derajat Celsius dan persoalan ketahanan energi membuat "garis merah setiap negara semakin sulit dipertemukan".

Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research Johan Rockström menyebut kewajiban mencapai kesepakatan bulat sebagai "titik terlemah utama" proses perundingan. Dia menilai sejumlah negara sengaja menghambat negosiasi. Mantan Wakil Presiden AS Al Gore bahkan menyebut situasi tersebut "tidak masuk akal" karena satu negara dapat menggagalkan seluruh proses. Dia mengusulkan mekanisme pemungutan suara dengan dukungan mayoritas besar.

Kegagalan tersebut terjadi ketika dampak perubahan iklim semakin nyata, mulai dari gelombang panas mematikan di Eropa, runtuhnya gletser di Nepal, hingga rekor suhu laut akibat El Nino. Dua bulan sebelumnya, PBB juga mengakui dunia gagal mempertahankan target paling ambisius Perjanjian Paris 2015, yakni membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri. Padahal, pembatasan pemanasan membutuhkan pemangkasan emisi gas rumah kaca secara segera.