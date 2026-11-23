JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) menghadapi potensi gangguan teknologi yang lebih luas seiring perusahaan dan lembaga pemerintah memperbarui sistem digital lama. Proses modernisasi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan siber tersebut justru berisiko mengganggu layanan penting, mulai dari transportasi udara hingga perbankan. Kepala Intelijen Nasional AS Jay Clayton memperingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi gangguan serupa dalam waktu mendatang.

Dilansir dari The Straits Times, Senin (23/11/2026), Clayton menyampaikan peringatan tersebut dalam wawancara dengan CNN melalui program State of the Union pada Minggu (22/11). Menurut dia, pembaruan infrastruktur teknologi tidak selalu berjalan mulus karena sistem lama harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

"Sebagai bagian dari proses peningkatan sistem yang sedang berlangsung, kita akan menghadapi gangguan teknis, celah, dan terhentinya layanan. Hal itu pasti terjadi," ujarnya.

Clayton menjelaskan, pembaruan sistem diperlukan untuk meningkatkan performa sekaligus memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber. Kemajuan teknologi membuat infrastruktur lama semakin terbebani, sehingga perusahaan dan pemerintah perlu mengganti atau memperbarui perangkat serta perangkat lunak yang sudah tidak memadai. Namun, proses tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ketika sistem baru mulai diterapkan atau diintegrasikan dengan infrastruktur yang masih digunakan.

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Peringatan itu muncul setelah serangkaian gangguan sepanjang November menghambat sejumlah layanan penting di AS. Salah satu insiden terbesar terjadi ketika otoritas penerbangan menghentikan sementara seluruh penerbangan secara nasional akibat persoalan teknologi. Layanan surat elektronik Microsoft juga mengalami gangguan, sementara sejumlah bank menghadapi masalah teknis dan jaringan Badan Keamanan Nasional (NSA) sempat mengalami penurunan fungsi.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa gangguan penerbangan pada 13 November berlangsung selama sekitar empat setengah jam. Penghentian tersebut menjadi yang terlama dalam operasional penerbangan AS sejak serangan 11 September 2001. Pada periode yang sama, gangguan perangkat lunak JPMorgan Chase turut memengaruhi sejumlah layanan perbankan. Apple juga mengalami masalah setelah pembaruan internal mengganggu layanan seperti iCloud dan Apple Pay.

Presiden Donald Trump sebelumnya mengaitkan rangkaian gangguan tersebut dengan proses pembaruan sistem teknologi perusahaan. Pada 17 November, ketika ditanya mengenai insiden yang terjadi berulang kali, Trump berusaha meredakan kekhawatiran publik.

"Ketika sebuah perusahaan besar dan kuat memiliki banyak uang, hal-hal seperti ini memang bisa terjadi. Tidak ada masalah," kata Trump kepada wartawan di Manila, Filipina. Pernyataan itu muncul ketika gangguan mulai menyentuh berbagai sektor sekaligus.

Namun, rentetan kejadian tersebut memicu pertanyaan mengenai kemungkinan adanya serangan terkoordinasi. Dalam sidang Komite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 18 November, Clayton menegaskan bahwa pemerintah telah menelusuri insiden-insiden tersebut.

"Saya memahami waktu terjadinya berbagai insiden ini dapat menimbulkan pertanyaan, dan memang seharusnya demikian. Masyarakat Amerika perlu mengajukan pertanyaan tersebut kepada kami," ujarnya. Ia kemudian menegaskan bahwa gangguan yang telah diperiksa merupakan kejadian terpisah akibat pemeliharaan dan perubahan teknis, bukan serangan terkoordinasi atau yang disponsori negara.

Pandangan tersebut juga mendapat penjelasan dari kalangan industri keamanan siber. Cynthia Kaiser, mantan pejabat senior keamanan siber FBI, mengatakan rangkaian gangguan itu memperlihatkan keterhubungan infrastruktur digital lintas industri.

"Satu kegagalan teknis atau pembaruan perangkat lunak dapat menimbulkan dampak berantai yang jauh lebih besar terhadap berbagai sistem penting," ujarnya kepada Reuters. Sementara itu, Anne Neuberger dari Andreessen Horowitz mengingatkan bahwa penerapan pembaruan dalam skala besar tetap berpotensi menimbulkan masalah teknis.

Meski demikian, Clayton tidak menyamakan seluruh persoalan keamanan digital dengan gangguan akibat pembaruan sistem. Dalam wawancara dengan ABC melalui program This Week pada 22 November, ia kembali menyatakan bahwa gangguan yang dibahas pemerintah bukan akibat tindakan terkoordinasi ataupun serangan yang didukung negara. Ia juga menolak menguraikan laporan terpisah mengenai dugaan serangan siber terhadap FBI dan Departemen Pertanian. Menurut dia, penyelidik diharapkan dapat memberikan penjelasan "pada waktunya."