JawaPos.com - Arab Saudi kini tak lagi memandang Grand Theft Auto (GTA) sebagai permainan yang harus dijauhkan dari masyarakat. Setelah larangan peredarannya dicabut pada 2025, GTA 6 justru disambut gembira para gamer di negara tersebut.

Bahkan, kerajaan melalui dana investasi negara ikut memiliki kepentingan besar dalam industri game yang menaungi waralaba game populer tersebut.

Peluncuran GTA 6 menjadi momen tersendiri bagi para pemain di Arab Saudi. Mereka kini bisa menikmati seri terbaru GTA tersebut secara legal, setelah bertahun-tahun permainan tersebut masuk dalam daftar game yang dilarang beredar.

Thamer al Dairem, seorang kreator konten game asal Arab Saudi, perubahan tersebut menjadi sesuatu yang sulit dibayangkan sebelumnya. "Bermain GTA 6 di Arab Saudi secara legal membuat saya sangat bahagia, karena kita berbicara tentang permainan yang dilarang," kata Thamer dilansir Telegraph India.

Ia menyebut GTA sebagai salah satu permainan terbesar di dunia. Karena itu, kesempatan memainkan seri terbarunya secara legal menjadi pengalaman yang istimewa.

Perubahan sikap terhadap GTA 6 juga mencerminkan transformasi industri hiburan di Arab Saudi. Negara tersebut kini semakin agresif mengembangkan sektor game, baik melalui kebijakan pemerintah maupun investasi bernilai miliaran dolar.

Dana Investasi Arab Saudi Punya Saham Besar di Pemilik GTA Dukungan terhadap industri game tidak hanya datang dari kebijakan pelonggaran aturan. Public Investment Fund (PIF), dana kekayaan negara Arab Saudi yang diketuai Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), juga memiliki investasi besar di industri tersebut.

Berdasarkan data LSEG Workspace, PIF memiliki saham senilai lebih dari USD 2 miliar di Take-Two Interactive. Perusahaan asal Amerika Serikat itu merupakan pemilik Rockstar Games, pengembang di balik seri Grand Theft Auto.

Investasi tersebut memperlihatkan bagaimana Arab Saudi mulai menjadikan industri game sebagai salah satu sektor strategis untuk diversifikasi ekonomi.

Pada Agustus, konsorsium yang melibatkan PIF juga mengakuisisi raksasa game Electronic Arts (EA) dengan nilai transaksi USD 55 miliar.

Sementara itu, penyedia perangkat lunak pengembangan game Unity Software dilaporkan menggelar pembicaraan dengan sejumlah investor, termasuk PIF, terkait kemungkinan akuisisi yang dapat bernilai sekitar USD 25 miliar.

PIF sendiri dalam setahun terakhir tengah mengonsolidasikan berbagai kepemilikan aset di sektor game melalui anak usahanya, Savvy Games Group.

Pihak PIF tidak memberikan komentar terkait perkembangan investasi tersebut.

Piers Harding-Rolls, peneliti industri game dari Ampere Analysis, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang Arab Saudi.

"(Ini) adalah bagian dari strategi investasi jangka panjang yang terdiversifikasi untuk menangkap nilai dari industri yang tidak secara tradisional beroperasi di dalamnya," ujarnya.

GTA 6 Jadi Gambaran Perubahan Sosial Arab Saudi Masuknya GTA 6 ke pasar Arab Saudi juga memperlihatkan perubahan norma sosial dan budaya di negara yang selama ini dikenal memiliki aturan konservatif.

Di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman, pemerintah Arab Saudi menjalankan berbagai reformasi untuk membuka ruang lebih luas bagi sektor hiburan dan budaya populer.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari agenda Vision 2030, sebuah strategi besar untuk mengurangi ketergantungan ekonomi negara terhadap pendapatan minyak dan gas.

Salah satu perubahan yang terlihat adalah semakin terbukanya ruang bagi industri hiburan, termasuk film, musik, olahraga, dan video game.

Bahkan, iklan GTA 6 kini muncul di sejumlah pusat perbelanjaan populer di Arab Saudi.

Salah satu materi promosinya menampilkan karakter perempuan utama yang mengenakan celana pendek dan atasan terbuka sambil merangkul pasangannya. Pemandangan seperti itu sebelumnya sulit dibayangkan di ruang publik Arab Saudi, ketika aturan berpakaian perempuan masih jauh lebih ketat.

Kehadiran iklan tersebut menjadi gambaran perubahan yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Meski kini bisa dimainkan secara legal, GTA 6 tetap menghadirkan konten yang berpotensi menimbulkan perdebatan di Arab Saudi.

Seri Grand Theft Auto selama ini dikenal dengan gambaran kekerasan, narkoba, kriminalitas, hingga unsur seksual. Konten semacam itu selama bertahun-tahun menjadi salah satu alasan game tersebut menghadapi pembatasan di sejumlah negara.

Namun, Thamer menilai pemain di Arab Saudi bisa memahami bahwa latar dan cerita GTA tidak menggambarkan kehidupan masyarakat setempat.

Dalam GTA 6, pemain akan menjelajahi Vice City, kota fiktif yang terinspirasi dari Miami, Amerika Serikat.

Ia juga menegaskan bahwa GTA merupakan permainan dengan batasan usia, sehingga pemain perlu memahami karakter kontennya sebelum memutuskan untuk bermain.

Bagi Thamer, perubahan paling besar bukan sekadar kehadiran GTA 6, melainkan kenyataan bahwa permainan yang sebelumnya dilarang kini bisa dipromosikan secara terbuka.

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