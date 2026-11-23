JawaPos.com - Pita magnetik (magnetic tape) yang dahulu populer digunakan pada kaset audio dan video kini kembali diminati sebagai media penyimpanan data. Kemampuannya menampung data dalam kapasitas besar secara offline membuat teknologi lama ini dilirik kembali di tengah meningkatnya ancaman serangan siber berbasis kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari Kyodo, Senin (23/11), Fujifilm Holdings Corp. berencana meningkatkan kapasitas produksi pita magnetik hingga lima kali lipat dibandingkan tingkat produksi pada tahun fiskal 2025.

Perusahaan tersebut akan menginvestasikan sekitar JPY 10 miliar atau sekitar Rp 1,14 triliun untuk memperluas kapasitas fasilitas produksinya di Odawara, Prefektur Kanagawa. Ekspansi ini ditargetkan selesai pada tahun fiskal 2028.

Fujifilm akan memproduksi pita magnetik generasi terbaru dengan kapasitas penyimpanan hingga 100 terabyte. Produk tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pusat data AI dan berbagai keperluan lainnya.

Permintaan pita magnetik sebelumnya menurun seiring semakin populernya memori flash dan hard disk eksternal sebagai media penyimpanan data. Meski demikian, Fujifilm tetap melanjutkan pengembangan teknologi, termasuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya.

Kini, kemampuan pita magnetik menyimpan data secara offline menjadi salah satu keunggulan yang kembali diperhitungkan. Data dapat dipisahkan secara fisik dari jaringan sehingga lebih terlindungi dari serangan ransomware maupun ancaman siber lainnya.