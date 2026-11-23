JawaPos.com - Antusiasme peluncuran Grand Theft Auto VI (GTA 6) membuat sejumlah kepolisian di Amerika Serikat mengeluarkan peringatan kepada para pemain.

Mereka mengingatkan agar aksi kriminal yang dilakukan karakter dalam permainan tidak ditiru di dunia nyata karena pencurian kendaraan, mengemudi dalam pengaruh alkohol, hingga kekerasan tetap memiliki konsekuensi hukum.

Peringatan tersebut disampaikan melalui akun media sosial sejumlah kepolisian.

Dengan gaya santai dan sedikit humor, mereka mengajak penggemar menikmati GTA 6 tanpa membawa perilaku kriminal dari dunia virtual ke kehidupan sehari-hari.

Departemen Kepolisian Atlanta, misalnya, mengunggah pesan yang mengingatkan pemain bahwa latar permainan GTA tidak boleh disamakan dengan kehidupan nyata.

"GTA bukan tempat nyata, tetapi Atlanta adalah!" tulis Atlanta Police Department dalam unggahannya.

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Mereka kemudian memberikan pesan khusus kepada para penggemar yang sudah lama menantikan kehadiran seri terbaru tersebut.

"Dengan segala kegembiraan dan antisipasi seputar peluncuran Grand Theft Auto VI, Atlanta Police Department memiliki pengingat bersahabat: Mainkan gimnya, tetapi jangan sampai mempermainkan diri sendiri dan berakhir di penjara!" tandas pernyataan kepolisian.

Kepolisian Atlanta juga mengingatkan bahwa mengemudi dalam pengaruh alkohol, berkendara secara ugal-ugalan, pencurian kendaraan, dan kekerasan bukanlah tindakan yang bisa dianggap sebagai hiburan ketika dilakukan di dunia nyata.

"Jangan bingungkan hiburan virtual dengan keputusan di kehidupan nyata. Mengemudi dalam keadaan mabuk, berkendara secara sembrono, pencurian kendaraan, dan kekerasan memiliki konsekuensi nyata," imbuh pernyataan itu.

"Biarkan semua itu tetap berada di dalam permainan. Jangan membawanya ke jalanan kami," lanjut pernyataan tersebut.

Polisi Denver: Jangan Kejar Bintang Lima di Dunia Nyata Peringatan serupa datang dari Kepolisian Denver.

Mereka bahkan menggunakan salah satu mekanisme paling dikenal dalam GTA, yakni sistem wanted level atau tingkat buronan yang ditandai dengan bintang.

Dalam permainan, semakin besar tingkat kejahatan pemain, semakin banyak bintang yang muncul dan semakin agresif polisi virtual melakukan pengejaran.

Namun, mekanisme tersebut tentu tidak berlaku di dunia nyata.

"Harap simpan semua aktivitas Grand Theft Auto di dalam video game. Sebagai pengingat bersahabat: pencurian kendaraan tetap ilegal. Melarikan diri dari polisi juga tetap ilegal. Mendapatkan lima bintang bukanlah sebuah pencapaian yang akan kami berikan," tulis Denver Police.

Mereka juga menyarankan penggemar menikmati permainan dari rumah daripada mencoba meniru aksi karakter di dalamnya.

"Bermain Grand Theft Auto dari sofa sangat dianjurkan," lanjut kepolisian tersebut.

Denver Police menutup pesannya dengan kalimat bernada humor.

"Kami akan menangani jalanan yang sebenarnya, kalian tangani jalanan virtual dan usahakan jangan menjadikan kami bagian dari misi sampingan kalian," tutur pernyataan itu.

Pima County Ingatkan Hukum Nyata Tidak Punya Cheat Code Di Arizona, Pima County Sheriff's Department juga ikut mengingatkan para pemain GTA 6.

Kepolisian tersebut menyinggung Vice City, kota fiktif yang menjadi salah satu latar permainan. Meski lingkungan virtualnya dibuat menyerupai wilayah Florida, hukum di dunia nyata tetap berlaku.

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"Lokasinya mungkin terlihat seperti Vice City, tetapi ini tetap Pima County. Hukum di kehidupan nyata tidak dilengkapi kode cheat, kesempatan hidup kembali, atau tombol untuk mengulang misi," tulis Pima County Sheriff's Department.

Mereka mengajak pemain menikmati permainan secara bertanggung jawab.

"Selamat bersenang-senang, bermainlah secara bertanggung jawab dan ingat bahwa bermain gim dengan aman dan bertanggung jawab selalu menjadi sebuah kemenangan," tandas pernyataan tersebut.

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Sementara itu, San Antonio Police Department di Texas menyampaikan peringatan melalui sebuah video.

"Kami tentu tidak ingin melihat kemampuan bermain gim kalian diterapkan di kehidupan nyata. Bermainlah dengan maksimal, tetapi tetap bertanggung jawab," demikian pesan kepolisian tersebut.

San Juan Police Department, yang juga berada di Texas, turut mengunggah video pada hari peluncuran GTA 6.

"Kami perlu bicara. Kami tahu kalian bersemangat dan sudah menunggu lama, tetapi apa yang terjadi di GTA 6 harus tetap berada di GTA 6," ujar kepolisian tersebut.

GTA 6 Kembali Hadirkan Dunia Kriminal yang Kontroversial Dikembangkan Rockstar Games, GTA 6 membawa pemain ke negara bagian fiktif yang terinspirasi dari Florida, dengan Vice City sebagai salah satu lokasi utama.

Seri Grand Theft Auto dikenal melalui konsep open world yang memberikan kebebasan luas kepada pemain untuk menjelajahi lingkungan permainan.

Pemain bisa melakukan berbagai aktivitas, mulai dari membeli makanan, mengendarai kendaraan, hingga terlibat dalam aksi kriminal dan kekerasan.

Kebebasan tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membuat waralaba ini populer selama bertahun-tahun.

Namun, pada saat bersamaan, penggambaran kejahatan, kekerasan, dan konten seksual juga membuat GTA berulang kali menuai kontroversi.

Sebagaimana dilansir dari FOX 7 Austin, GTA 6 melanjutkan tradisi tersebut. Entertainment Software Rating Board (ESRB) memberikan klasifikasi M (Mature 17+), yang berarti permainan ini ditujukan untuk pemain berusia minimal 17 tahun.

Menurut ESRB, konten GTA 6 mencakup kekerasan intens, darah dan adegan mengerikan, bahasa kasar, ketelanjangan, konten seksual, serta penggambaran penggunaan narkoba dan alkohol.

Rockstar Games selama ini juga dikenal berusaha menghadirkan dunia permainan yang terasa realistis.

Detail lingkungan, karakter, hingga dialog menjadi bagian penting dari pengalaman bermain yang ditawarkan seri ini.

Pada beberapa seri sebelumnya, pengembang bahkan melibatkan anggota geng sungguhan untuk membantu menghadirkan karakter dan dialog yang lebih autentik.

Pendekatan tersebut membuat dunia GTA semakin imersif.