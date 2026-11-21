JawaPos.com - Memilih antara PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X untuk memainkan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) bergantung pada pengalaman bermain yang diinginkan.

PS5 Pro unggul dalam kualitas grafis dan kestabilan performa, sedangkan PS5 standar dan Xbox Series X menawarkan pengalaman yang relatif berimbang.

Adapun Xbox Series S menjadi pilihan paling terjangkau, tetapi dengan kompromi visual dan performa lebih besar.

Perbedaan kemampuan konsol ini menjadi pertimbangan penting bagi calon pemain GTA 6. Pasalnya, game besutan Rockstar Games tersebut menghadirkan dunia terbuka dengan lingkungan perkotaan, lalu lintas, karakter, dan berbagai aktivitas yang membutuhkan kemampuan pemrosesan grafis cukup tinggi.

Menariknya, konsol yang lebih mahal belum tentu memberikan pengalaman bermain dengan frame rate dua kali lebih tinggi. Seluruh konsol yang dibandingkan menargetkan 30 frame per second (FPS), bukan 60 FPS.

Lantas, lebih baik memainkan GTA 6 di PlayStation atau Xbox? Berikut perbandingan kualitas grafis, performa, dan fitur masing-masing konsol.

PS5 Pro, Pilihan Terbaik untuk Kualitas Grafis GTA 6 Bagi pemain yang mengutamakan kualitas visual, PlayStation 5 Pro menjadi pilihan paling unggul untuk memainkan GTA 6.

Konsol premium Sony ini memiliki kemampuan pemrosesan grafis lebih tinggi dibandingkan PS5 standar.

Salah satu keunggulannya adalah teknologi PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), yang menggunakan pemrosesan berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan ketajaman gambar.

Selain itu, PS5 Pro menawarkan kualitas bayangan berbasis ray tracing yang lebih baik. Teknologi tersebut membantu menghasilkan pencahayaan dan bayangan lebih realistis, terutama ketika pemain menjelajahi lingkungan perkotaan.

Dari sisi performa, PS5 Pro juga diklaim mampu menjaga kestabilan frame rate 30 FPS dengan lebih konsisten, termasuk ketika permainan menampilkan adegan yang membutuhkan pemrosesan berat.

Dengan kombinasi tersebut, PS5 Pro menjadi pilihan bagi pemain yang ingin menikmati GTA 6 dengan kualitas visual terbaik di antara konsol yang dibandingkan.

PS5 vs Xbox Series X, Performa Keduanya Relatif Seimbang Persaingan lebih menarik terjadi antara PS5 standar dan Xbox Series X. Kedua konsol ini menawarkan pengalaman bermain yang relatif berdekatan, baik dari sisi resolusi maupun performa.

Keduanya menargetkan resolusi sekitar 1440p dengan frame rate 30 FPS. Dalam kondisi permainan normal, perbedaan kualitas visual dan kelancaran permainan tidak terlalu mencolok.

Meski begitu, Xbox Series X memiliki potensi keunggulan ketika digunakan bersama televisi atau monitor yang mendukung Variable Refresh Rate (VRR).

Menurut analisis Digital Foundry, Xbox Series X dapat terasa sedikit lebih mulus pada layar VRR ketika frame rate turun di bawah 48 FPS.

Teknologi VRR membantu layar menyesuaikan refresh rate dengan keluaran gambar konsol sehingga gangguan visual seperti screen tearing dapat diminimalkan.

Sementara itu, PS5 memiliki keunggulan dari sisi kontroler DualSense.

Kontroler ini dilengkapi haptic feedback dan adaptive triggers yang memberikan sensasi lebih realistis ketika pemain melakukan berbagai aktivitas.

Misalnya, getaran dapat memberikan respons berbeda sesuai situasi permainan, sedangkan adaptive triggers menghadirkan tingkat tekanan berbeda pada tombol pemicu.

Polygon juga menyoroti fitur DualSense, termasuk speaker bawaan yang dapat menghadirkan elemen audio tambahan ketika bermain.

Jadi, jika mengutamakan pengalaman kontrol yang lebih imersif, PS5 bisa menjadi pilihan menarik. Namun, Xbox Series X juga layak dipertimbangkan, terutama bagi pemain yang memiliki layar dengan dukungan VRR.

Xbox Series S, Bisa Main GTA 6 tetapi Kualitasnya Lebih Rendah Xbox Series S menjadi pilihan bagi pemain yang ingin memainkan GTA 6 tanpa harus membeli konsol kelas atas. Namun, ada sejumlah kompromi yang perlu dipahami.

Kemampuan perangkat keras Xbox Series S berada di bawah Xbox Series X maupun PS5. Hal ini berdampak pada kualitas visual yang ditampilkan ketika menjalankan game dengan kebutuhan grafis tinggi.

Konsol tersebut menggunakan resolusi lebih rendah dan sejumlah penyesuaian grafis. Penurunan frame rate juga berpotensi lebih terasa ketika pemain berada di area dengan banyak aktivitas atau objek di layar.

Dalam kondisi adegan berat, performanya bahkan dapat turun hingga kisaran 20-an FPS.

Meski demikian, Xbox Series S tetap dapat menjalankan versi penuh GTA 6. Artinya, pemain tidak kehilangan konten utama permainan, tetapi harus menerima kualitas visual dan kestabilan performa yang lebih rendah.

Bagi pemain yang lebih mempertimbangkan anggaran, Xbox Series S masih bisa menjadi alternatif. Namun, jika kualitas grafis dan kelancaran permainan menjadi prioritas, PS5 atau Xbox Series X lebih layak dipilih.

Jadi, Lebih Baik Main GTA 6 di PlayStation atau Xbox? Jika dibandingkan secara keseluruhan, PlayStation 5 Pro menjadi pilihan terbaik untuk menikmati GTA 6. Konsol ini menawarkan kualitas gambar lebih tajam, peningkatan ray tracing, serta performa 30 FPS yang lebih konsisten.

Namun, persaingan antara PS5 standar dan Xbox Series X terbilang ketat. Keduanya menawarkan pengalaman inti yang hampir serupa.

PS5 lebih menarik bagi pemain yang menyukai fitur kontroler DualSense, sedangkan Xbox Series X memiliki keunggulan tersendiri bagi pengguna layar VRR.

Adapun Xbox Series S cocok bagi pemain dengan anggaran terbatas yang tetap ingin menikmati keseluruhan permainan.

Dengan demikian, pilihan terbaik bukan semata-mata ditentukan oleh merek konsol. Pertimbangkan juga anggaran, perangkat layar yang digunakan, dan fitur yang paling berpengaruh terhadap kenyamanan bermain.