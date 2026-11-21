Pemanfaatan Teknologi Satelit Perkuat Dukungan bagi Pembangunan Nasional
Ilustrasi pengembangan teknologi satelit. (Istimewa)
JawaPos.com - Seiring perkembangan teknologi, peran satelit semakin luas. Tidak hanya mendukung telekomunikasi dan penyiaran, satelit kini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas pemerintahan, perusahaan, sektor maritim, penerbangan, pendidikan, layanan publik, hingga masyarakat di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan terestrial.
Sebagai operator satelit nasional, Telkomsat melanjutkan perjalanan tersebut melalui pengelolaan infrastruktur dan pengembangan berbagai solusi berbasis satelit untuk menjawab kebutuhan konektivitas yang semakin beragam.
"Kami percaya bahwa melalui pemanfaatan teknologi komunikasi satelit dapat terus berkontribusi dalam memperluas konektivitas, mendukung pemerataan akses digital, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Direktur Pengembangan Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan, dikutip Sabtu (21/11).
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Pada ajang Innovation Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES), Kamis (19/11) lalu, Telkomsat kembali mencatatkan pencapaian positif dengan meraih Juara ke III dalam kategori Perusahaan dengan Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurut Anggoro, ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan kegiatan perusahaan.
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Melalui pencapaian ini, perusahaan semakin terdorong mengembangkan inovasi dan memperkuat kontribusinya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi komunikasi satelit yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional," pungkasnya.
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