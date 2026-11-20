JawaPos.com - Biaya produksi Grand Theft Auto VI (GTA 6) diperkirakan mencapai USD 1 miliar hingga USD 1,5 atau sekitar Rp 16 triliun sampai Rp 24 triliun.

Angka pasti produksi game yang sudah dinantikan selama 13 tahun itu memang tidak diumumkan secara resmi oleh pengembang dan publisher game tersebut.

Namun, menurut laporan banyak sumber luar yang mengutip para analis, angka tersebut sangat mungkin untuk memproduksi game GTA 6.

Jika dibandingkan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), dana sebesar itu setara dengan biaya operasional sekitar 13 hingga 20 hari.

Perbandingan tersebut menjadi menarik karena satu proyek pengembangan video game bisa menyerap dana yang nilainya setara dengan anggaran program publik berskala nasional.

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Bahkan, jika menggunakan estimasi biaya yang lebih tinggi, yakni Rp 33 triliun, nilainya setara dengan 27,5 hari operasional MBG.

Namun, ada catatan penting. Angka Rp 33 triliun merupakan batas atas yang digunakan dalam sejumlah perhitungan, bukan angka resmi biaya produksi GTA 6.

Rockstar Games maupun perusahaan induknya, Take-Two Interactive, tidak pernah mengumumkan secara terbuka keseluruhan anggaran pengembangan game tersebut.

GTA 6 Jadi Salah Satu Proyek Game Termahal dalam Sejarah Estimasi biaya produksi GTA 6 sebesar USD 1 miliar hingga USD 1,5 miliar menempatkannya sebagai salah satu proyek video game termahal yang pernah dibuat.

Anggaran tersebut mencakup proses pengembangan yang berlangsung selama kurang lebih satu dekade. Produksinya juga melibatkan sekitar 4.700 pekerja di berbagai kantor dan studio.

Besarnya anggaran ini tidak sepenuhnya mengejutkan. GTA 6 merupakan kelanjutan dari salah satu waralaba game paling sukses di dunia.

Ekspektasi pemain terhadap kualitas grafis, luas peta, cerita, hingga detail dunia permainan membuat Rockstar harus mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar.

Sebagai perbandingan, Grand Theft Auto V (GTA 5) yang dirilis pada 2013 diperkirakan membutuhkan biaya produksi sekitar 265 juta dolar AS.

Artinya, estimasi anggaran GTA 6 bisa mencapai empat hingga lima kali lipat biaya produksi pendahulunya. Dalam kurun waktu sekitar 13 tahun, skala investasi untuk mengembangkan satu judul GTA meningkat sangat signifikan.

Kepala penerbitan Rockstar Games, Jennifer Kolbe, juga pernah memberikan tanggapan mengenai spekulasi anggaran tersebut dalam wawancara dengan Bloomberg pada Oktober 2026.

Kolbe membantah rumor yang menyebut biaya produksi GTA 6 telah menembus 2 miliar dolar AS atau lebih. Ia menegaskan bahwa anggaran game tersebut tidak melampaui kisaran 1,5 miliar dolar AS.

Meski begitu, angka pastinya tetap belum dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan.

Berapa Hari Anggaran MBG Jika Digunakan untuk Membiayai GTA 6? Untuk melihat seberapa besar anggaran GTA 6, perbandingan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami masyarakat.

Dalam perhitungan ini, digunakan asumsi kebutuhan anggaran MBG sebesar Rp 1,2 triliun per hari. Angka tersebut mengacu pada proyeksi kebutuhan dana ketika program mencapai target sekitar 83 juta penerima manfaat.

Dengan patokan tersebut, berikut gambaran perbandingannya:

- Rp 16 triliun setara dengan sekitar 13,3 hari operasional MBG.

- Rp 24 triliun setara dengan sekitar 20 hari operasional MBG.

- Rp 33 triliun setara dengan sekitar 27,5 hari operasional MBG.

Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan GTA 6 dalam estimasi tertinggi tersebut bisa menyamai anggaran operasional MBG selama hampir satu bulan.

Tentu saja, perbandingan ini bukan berarti anggaran kedua sektor tersebut bisa langsung dipertukarkan. GTA 6 merupakan investasi komersial perusahaan swasta, sedangkan MBG adalah program pemerintah yang menggunakan anggaran publik.

Namun, perbandingan nominal tersebut memperlihatkan betapa besarnya skala industri hiburan digital global saat ini.

GTA 6 Sudah Bisa Mengembalikan Biaya Produksinya? Besarnya biaya pengembangan juga sejalan dengan potensi pendapatan GTA 6. Game ini dirilis pada 19 November 2026 dan langsung mencatatkan angka penjualan yang fantastis.

Estimasi gabungan pemesanan awal dan penjualan hari pertama disebut mencapai lebih dari 24,5 juta kopi, dengan pendapatan sekitar 2,36 miliar dolar AS.

Jika angka tersebut terealisasi, pendapatan hari pertama GTA 6 bahkan sudah melampaui estimasi biaya produksinya.

Meski demikian, pendapatan penjualan tidak bisa langsung disamakan dengan keuntungan bersih. Perusahaan masih harus memperhitungkan biaya pemasaran, distribusi, komisi platform, pajak, hingga berbagai pengeluaran operasional lainnya.

Di sisi lain, potensi pendapatan GTA 6 tidak hanya berasal dari penjualan awal. Pengembangan konten tambahan, layanan daring, dan ekosistem permainan dalam jangka panjang juga berpeluang menjadi sumber pemasukan.

Industri Game Bisa Menghabiskan Anggaran Setara Program Publik Perbandingan GTA 6 dengan MBG memperlihatkan dua dunia yang memiliki tujuan sangat berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan dana dalam jumlah besar.

Di satu sisi, Rockstar menggelontorkan investasi untuk menciptakan produk hiburan yang diharapkan menghasilkan keuntungan komersial berlipat ganda. Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG.

Ada ironi yang cukup menarik di sini. Untuk mengembangkan dunia virtual yang memungkinkan pemain melakukan hampir segala hal, sebuah perusahaan bisa menghabiskan dana setara anggaran makan puluhan juta orang selama berminggu-minggu.

Tentu, bukan berarti pengembangan game harus dipersoalkan karena menghabiskan uang dalam jumlah besar. Industri game merupakan sektor ekonomi kreatif yang melibatkan ribuan tenaga kerja, teknologi, dan rantai bisnis global.

Namun, angka tersebut menjadi pengingat bahwa skala industri hiburan digital sudah berkembang jauh melampaui sekadar permainan.

Kini, membuat satu game blockbuster saja bisa membutuhkan anggaran yang setara dengan program publik berskala nasional.

Singkatnya, kalau anggaran MBG dihitung berdasarkan porsi makanan, Rockstar menghitungnya berdasarkan berapa banyak detail yang bisa dimasukkan ke dalam dunia virtual.