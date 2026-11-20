JawaPos.com - Gangguan layanan digital bisa berdampak langsung pada operasional perusahaan. Transaksi terhambat, komunikasi terputus, hingga pelayanan pelanggan terganggu.

Di tengah semakin tingginya ketergantungan bisnis terhadap teknologi, perusahaan kini tidak cukup hanya mengandalkan internet cepat, tetapi juga membutuhkan jaringan yang andal.

Saat ini, berbagai aktivitas perusahaan, mulai dari komunikasi, transaksi, pengelolaan data hingga operasional sehari-hari, bergantung pada konektivitas dan layanan digital.

Gangguan pada sejumlah layanan digital berskala global dalam beberapa waktu terakhir menjadi pengingat bahwa infrastruktur teknologi tidak sepenuhnya bebas dari risiko.

Ketika layanan cloud, platform komunikasi, atau aplikasi bisnis mengalami kendala, dampaknya bisa meluas ke berbagai bagian perusahaan. Produktivitas menurun dan aktivitas bisnis berpotensi terganggu.

Bukan Sekadar Kecepatan Internet Kecepatan internet selama ini menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam memilih layanan konektivitas. Namun, keandalan dan ketahanan jaringan juga perlu mendapat perhatian.

Sebab, gangguan layanan digital tidak selalu berasal dari koneksi internet. Masalah bisa terjadi pada jaringan, server, pusat data, hingga platform cloud dan aplikasi yang digunakan perusahaan.

Maka perusahaan perlu menyiapkan infrastruktur digital yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan.

Salah satu caranya melalui penguatan digital resilience atau ketahanan infrastruktur digital.

Langkah ini bisa dilakukan dengan menyediakan jalur konektivitas alternatif, sistem jaringan cadangan, pemantauan secara berkala, serta prosedur pemulihan ketika terjadi gangguan.

Director Matrix NAP Info, Omar Syarif Nasution, menilai konektivitas kini menjadi bagian penting dari strategi keberlangsungan bisnis.

Baca Juga:Mahalnya Biaya Internet jadi Hambatan Pengembangan AI di Indonesia

Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi. Infrastruktur yang digunakan juga harus mampu mendukung operasional secara konsisten dan mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis.

"Perusahaan perlu memastikan bahwa infrastruktur yang digunakan mampu mendukung operasional secara konsisten, memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan gangguan, dan dapat berkembang mengikuti kebutuhan bisnis. Konektivitas sudah menjadi bagian penting dari keberlangsungan bisnis," ujar Omar.

Ia mengatakan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan keandalan jaringan, kapasitas infrastruktur, serta dukungan teknis dalam memilih penyedia layanan konektivitas.

Kebutuhan tersebut semakin penting seiring perkembangan teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT) yang membutuhkan dukungan jaringan stabil.

Perusahaan Perlu Evaluasi Infrastruktur Meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengevaluasi kesiapan infrastrukturnya.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kapasitas jaringan, ketersediaan jalur alternatif, sistem pemantauan, hingga kesiapan dukungan teknis ketika terjadi gangguan.

Sebagai penyedia layanan konektivitas dan infrastruktur digital, Matrix NAP Info menilai keandalan jaringan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan ekosistem digital.

Pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi terbaru. Perusahaan juga perlu memastikan infrastruktur yang mendukungnya mampu menjaga operasional tetap berjalan.