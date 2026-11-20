JawaPos.com - Adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia dilaporkqn terus meningkat. Dalam setahun terakhir, jumlah perusahaan yang mengadopsi teknologi tersebut tumbuh 40 persen.

Selain meningkatkan produktivitas, penggunaan AI mulai mendorong perusahaan mencari cara baru untuk menekan biaya operasional dan mempercepat pengambilan keputusan.

Berdasarkan laporan Unlocking Indonesia's AI Potential 2026 yang disusun Strand Partners dan diterbitkan pada Agustus 2026, pertumbuhan adopsi AI di Indonesia mencapai 40 persen dalam 12 bulan terakhir.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang tercatat 28 persen. Sementara itu, tingkat pertumbuhan tahunan adopsi AI mencapai 43 persen.

Dampaknya mulai dirasakan oleh perusahaan yang telah menggunakan teknologi tersebut. Sebanyak 75 persen perusahaan pengadopsi AI dalam laporan itu mengaku mengalami peningkatan produktivitas.

Meski demikian, peningkatan adopsi AI masih menyisakan tantangan bagi pelaku bisnis. Salah satunya adalah menentukan pendekatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa harus mengeluarkan investasi besar.

Country Manager Xtremax Akbar Khrisna mengatakan, perusahaan selama ini dihadapkan pada dua pilihan ketika ingin menggunakan aplikasi untuk mendukung operasional bisnis.

Pilihan pertama adalah menggunakan aplikasi siap pakai atau software as a service (SaaS). Model ini menawarkan proses implementasi yang relatif cepat, sudah teruji, serta lebih mudah dikelola. Namun, perusahaan terkadang harus menyesuaikan alur kerja internal dengan kemampuan aplikasi yang tersedia.

Pilihan kedua adalah mengembangkan aplikasi sendiri atau in-house. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memiliki sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Akan tetapi, pengembangannya membutuhkan investasi besar, waktu pengerjaan panjang, serta biaya pemeliharaan yang terus berjalan.

"Yang menarik saat ini adalah apakah AI bisa menyelesaikan dilema tersebut. Apakah memungkinkan perusahaan bisa punya aplikasi yang bisa digunakan secepat aplikasi jadi, namun tetap seluwes layaknya aplikasi yang dikembangkan sendiri," kata Akbar dalam acara Beyond SaaS: The Rise of AI-Native Business Application di Jakarta Kamis (19/11)

Dia menambahkan, aplikasi yang tidak hanya menjalankan workflow tapi juga bisa mengerti konteks, yang bisa berubah ketika sektor bisnis juga berubah.

AI-Native Mulai Mengubah Cara Perusahaan Mengembangkan Aplikasi

Perkembangan AI membuka peluang bagi perusahaan untuk menggabungkan kepraktisan aplikasi siap pakai dengan fleksibilitas sistem yang dikembangkan secara khusus.

Pendekatan tersebut dikenal sebagai AI-native business application. Berbeda dari aplikasi konvensional yang umumnya bekerja berdasarkan alur dan aturan yang telah ditentukan, aplikasi berbasis AI dirancang agar mampu memahami konteks serta menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis.

Product Manager Xtremax Bayu Adianto Prabowo mengatakan, pihaknya telah menyediakan solusi yang memungkinkan aplikasi beradaptasi berdasarkan masukan dari perusahaan.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan diharapkan tidak harus selalu melakukan pengembangan ulang setiap kali terjadi perubahan kebutuhan operasional. AI dapat membantu membuat aplikasi lebih fleksibel sehingga penggunaannya bisa mendekati sistem yang dikembangkan secara internal.

Meski begitu, penerapan teknologi semacam ini tetap membutuhkan pengelolaan yang tepat, terutama terkait keamanan data, integrasi dengan sistem lama, serta pengawasan terhadap hasil yang dihasilkan AI.

Agentic AI Dorong Produktivitas dan Kecepatan Pengambilan Keputusan

Manfaat penggunaan AI di lingkungan bisnis juga terlihat dari penerapan teknologi agentic AI. Teknologi ini memungkinkan sistem AI menjalankan serangkaian tugas secara lebih mandiri berdasarkan tujuan dan instruksi yang diberikan, bukan sekadar merespons perintah pengguna.

Head of Enterprise Solution Architect AWS Juan Hasang menyebut perusahaan yang telah mengadopsi agentic AI mulai merasakan sejumlah manfaat dalam operasional mereka.

Berdasarkan data yang disampaikannya, perusahaan pengguna agentic AI mencatat peningkatan produktivitas sebesar 84 persen. Selain itu, sebanyak 47 persen merasakan manfaat dari sisi operasional, sedangkan 44 persen melaporkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tidak lagi terbatas pada otomatisasi pekerjaan rutin. Teknologi ini juga mulai digunakan untuk membantu perusahaan mengolah informasi, mendukung proses bisnis, hingga mempercepat keputusan manajerial.

Selain itu, dampak penerapan teknologi digital dan AI juga dirasakan InJourney Aviation Services (IAS), salah satu klien Xtremax.

VP Information Technology InJourney Aviation Services Indra S. Mara mengatakan, pemanfaatan teknologi tersebut membantu memperkuat fondasi digital perusahaan melalui infrastruktur komputasi awan atau cloud yang aman, andal, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional.

Menurut dia, penerapan teknologi digital turut meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, termasuk dari sisi penghematan biaya.

"Penghematannya mencapai 75%. Selain itu, dari sisi layanan juga terus mengalami perbaikan," kata Indra.

Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana investasi teknologi dapat memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan. Namun, besarnya penghematan tentu bergantung pada kondisi awal perusahaan, skala implementasi, serta jenis proses bisnis yang dioptimalkan.