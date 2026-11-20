JawaPos.com - Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan mendorong perusahaan untuk terus menyesuaikan strategi Customer Experience (CX). Berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kualitas pelayanan, hingga pengalaman karyawan menjadi pembahasan dalam Indonesia CX Week 2026.

Konferensi yang digelar The Bridge Academy pada 4-6 November 2026 di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta, tersebut diikuti praktisi, pemimpin bisnis, dan profesional dari berbagai industri.

CEO The Bridge Academy Lismaryanti mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengalaman pelanggan dalam menjalankan bisnis.

“Indonesia Customer Experience Week 2026 merupakan event tahunan dan event rutin kami untuk membantu masyarakat di Indonesia memahami apa itu customer experience dan apa pentingnya customer experience untuk bisnisnya, dari skala UMKM, menengah, sampai juga di skala enterprise,” ungkap Lismaryanti.

Menurutnya, penerapan CX tidak hanya dibutuhkan perusahaan besar. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu memperhatikan pengalaman pelanggan karena hal tersebut berkaitan dengan keberlangsungan bisnis.

Pandangan serupa disampaikan Chief Marketing Officer (CMO) Danantara Asset Management Dendi T. Danianto yang menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tersebut. Dia menilai kualitas pengalaman pelanggan tidak ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan, melainkan kemampuan organisasi memahami kebutuhan pelanggan dan membuat mereka merasa dihargai.

Dalam kegiatan tersebut, The Bridge Academy juga memperkenalkan elemen Bridge CX sebagai bagian dari logo barunya. Selain itu, Lismaryanti meluncurkan buku berjudul The Power of Customer Experience yang membahas peran CX dalam menjaga daya saing dan membangun keunggulan perusahaan.

Agenda tersebut turut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Association of Customer Experience Indonesia (ACXI). Asosiasi ini diharapkan menjadi wadah bagi praktisi dan profesional CX untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem pengalaman pelanggan di Indonesia.

The Bridge Academy juga menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Indonesia Customer Experience Professional (ICXP). Kerja sama tersebut menjadi langkah awal persiapan penyelenggaraan Asia CX Award 2027.