JawaPos.com - Tingginya antusiasme gamer terhadap peluncuran Grand Theft Auto VI (GTA VI) dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan malware. Kaspersky mencatat sebanyak 27.416 deteksi malware dan aplikasi yang berpotensi tidak diinginkan terkait gim tersebut secara global selama periode Juni hingga November 2026.

Temuan itu berasal dari data telemetri Kaspersky yang mengidentifikasi berbagai upaya serangan dengan memanfaatkan popularitas GTA VI. Pelaku menggunakan sejumlah cara, mulai dari menawarkan file instalasi gim palsu, perangkat aktivasi, cheat, hingga aplikasi lain yang diklaim dapat meningkatkan pengalaman bermain.

Alih-alih memberikan akses ke gim, file tersebut justru dapat membawa ancaman seperti Trojan dan adware yang mengganggu perangkat pengguna. Selain penyebaran malware, Kaspersky juga menemukan situs phishing yang dirancang untuk mencuri uang dan informasi pribadi calon pemain.

Modus tersebut memanfaatkan situasi menjelang peluncuran GTA VI pada 19 November 2026. Ketersediaan gim yang berbeda di sejumlah wilayah dan platform turut dimanfaatkan untuk membuat pengguna mencari alternatif unduhan.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman mengenai jadwal peluncuran GTA VI untuk PC. Sementara itu, proses pra-unduh resmi hanya tersedia melalui jaringan distribusi konsol. Karena itu, tawaran instalasi lebih awal melalui perangkat atau situs pihak ketiga patut dicurigai.

Pakar keamanan Kaspersky Evgeny Kuskov mengatakan, pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap produk atau acara yang telah lama dinantikan. Kondisi tersebut membuat calon pengguna lebih mudah tergoda mengunduh file yang belum terjamin keamanannya.

"Para pelaku serangan sering memanfaatkan antusiasme terhadap sesuatu yang telah lama dinantikan, seperti peluncuran ponsel pintar ternama atau penjualan tiket konser bintang pop,” kata Evgeny dalam keterangannya, Jumat (20/11).

“Kegembiraan para pemain gim menjelang perilisan GTA terbaru dapat membuat mereka terjebak mengunduh malware atau aplikasi berbahaya lainnya, seperti adware maupun perangkat lunak pembajak peramban (browser hijacker). Kami mengimbau para pemain untuk tetap waspada dan hanya menggunakan saluran distribusi gim resmi," imbuhnya.

Kaspersky sebelumnya juga menemukan sejumlah penipuan yang menggunakan nama GTA VI untuk menarik korban. Salah satunya dilakukan melalui situs bernama CyberLeek yang mengklaim memiliki versi gim hasil kebocoran.

Situs tersebut menawarkan akses penuh ke gim dengan harga USD 1.000 atau sekitar USD 100 untuk akses demo selama 24 jam. Ada pula skema penggalangan dana yang menjanjikan perilisan gim ke publik setelah target pendanaan terpenuhi.

Modus lainnya menggunakan situs pemesanan awal dan unduhan palsu. Pengguna diminta menjalani proses verifikasi manusia yang justru mengarahkan mereka mengunduh perangkat lunak mencurigakan. Sejumlah situs juga meminta pembayaran dan mengumpulkan informasi pribadi pengunjung.