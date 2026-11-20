JawaPos.com – PT Asianet Media Teknologi atau Asianet menunjuk Arman Hazairin sebagai Presiden Direktur (CEO), efektif sejak 3 November 2026. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan memperkuat bisnis infrastruktur jaringan serat optik di Indonesia.

Asianet beroperasi dengan merek Unifiber by asianet sebagai penyedia infrastruktur jaringan serat optik. Di bawah kepemimpinan Arman, perusahaan akan melanjutkan pengembangan jaringan, memperkuat kemitraan, serta meningkatkan kontribusi dalam menjembatani kesenjangan digital.

Arman membawa pengalaman lebih dari tiga dekade di industri telekomunikasi dan layanan digital Indonesia. Perjalanannya di sektor konektivitas dimulai pada 1995, ketika turut membangun IdOla, salah satu penyedia layanan internet awal di Indonesia.

Selama lebih dari 30 tahun berkarier, Arman pernah memegang berbagai posisi di sejumlah perusahaan, termasuk Telkomsel, Infomedia, dan LinkAja. Pengalamannya mencakup sektor layanan, operator telekomunikasi, hingga fixed broadband.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bekal Arman dalam memimpin Asianet. Dia diharapkan dapat mengembangkan perusahaan dengan perspektif menyeluruh, mulai dari kebutuhan layanan hingga infrastruktur konektivitas.

“Peran ini dimulai dari landasan yang sudah siap. Jaringan yang telah terbangun, dan menjangkau rumah-rumah, serta tim yang membangunnya dan tahu persis cara mengoperasikannya. Internet rumahan di Indonesia masih berada di babak-babak awal, sehingga ruang untuk bertumbuh sangat nyata, begitu pula kesempatan untuk membantu menjembatani kesenjangan digital. Tugas kita sekarang adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai nyata bagi para mitra kami dan masyarakat yang mereka layani. Ketika kita menang, kita menang bersama,” ujar Arman Hazairin, Presiden Direktur (CEO) Asianet.

Arman Hazairin. (Dok. Asianet).

Asianet Perkuat Kemitraan Infrastruktur Digital Pertumbuhan penggunaan internet, digitalisasi bisnis, serta meningkatnya kebutuhan konektivitas yang cepat dan andal dinilai membuka peluang bagi industri telekomunikasi dan digital di Indonesia.

Dalam ekosistem tersebut, Asianet berfokus menyediakan infrastruktur yang dapat membantu mitra memperluas layanan secara lebih cepat, efisien, dan skalabel.

Perusahaan juga menempatkan diri bukan hanya sebagai pemilik dan pengelola jaringan, tetapi sebagai strategic infrastructure partner bagi pelaku industri. Melalui jaringan yang siap digunakan dan pendekatan kolaboratif, Asianet ingin membantu mitra memperluas jangkauan layanan konektivitas kepada pelanggan.

Presiden Komisaris Asianet Jackson Huang menyambut baik penunjukan Arman. Dia menilai pengalaman dan perspektif Arman di industri telekomunikasi dapat memperkuat fondasi perusahaan.

“Arman membawa ketajaman industri yang kuat serta perspektif ujung-ke-ujung (end-to-end) yang unik bagi perusahaan. Kami yakin bahwa kepemimpinannya yang teruji, visi strategis, serta pendekatan kolaboratifnya akan memperkuat fondasi yang telah kami bangun, mempercepat ambisi pertumbuhan kami, dan semakin memperkuat posisi Asianet di lanskap konektivitas digital Indonesia yang terus berkembang,” ujar Jackson.

Penunjukan Arman juga menjadi bagian dari upaya Asianet membangun organisasi dan kapabilitas untuk menjawab kebutuhan industri konektivitas yang terus berkembang.

Asianet menargetkan pertumbuhan berkelanjutan dengan mengandalkan infrastruktur yang telah tersedia, pengalaman tim, serta pemahaman terhadap industri telekomunikasi dan digital.