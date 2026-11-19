JawaPos.com - Produsen audio asall Amerika Serikat (AS) Shure memperkenalkan IntelliMix Bar Pro, perangkat kolaborasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam ruang rapat perusahaan. Perangkat ini menggabungkan teknologi audio dan video berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu menghasilkan transkrip, ringkasan, hingga analisis rapat yang lebih akurat.

IntelliMix Bar Pro kini tersedia secara umum dan telah mengantongi sertifikasi Microsoft Teams. Perangkat yang dilengkapi bar dan panel sentuh tersebut ditujukan untuk ruang rapat berukuran sedang hingga besar.

Chief Technology Officer Shure Sam Sabet mengatakan kualitas informasi yang dihasilkan AI sangat bergantung pada kemampuan perangkat dalam menangkap suara dan gambar selama rapat berlangsung.

“Setiap transkrip, ringkasan, dan hasil analisis AI bermula dari apa yang dapat ditangkap oleh mikrofon dan kamera di ruang rapat. Semakin jernih suara dan gambar yang diterima, semakin besar kepercayaan kita terhadap hasilnya. Hal ini semakin penting saat kita bekerja dengan AI agent,” ujar Sam Sabet di Jakarta, Kamis (19/11).

“Tim membutuhkan hasil yang terpercaya agar dapat mengambil keputusan strategis yang tepat. IntelliMix Bar Pro menghadirkan audio dan video yang andal untuk mendukung hasil optimal di ruang rapat berukuran sedang dan besar. Di ruang seperti inilah AI berpotensi memberikan manfaat terbesar bagi perusahaan, sekaligus meminimalkan kesalahan,” imbuhnya.

Perangkat ini menggabungkan teknologi IntelliMix View yang menggunakan AI untuk mengatur tampilan kamera secara otomatis dengan sistem pemrosesan audio IntelliMix. Kombinasi tersebut memungkinkan suara, ekspresi wajah, serta gerakan nonverbal peserta rapat tertangkap, termasuk mereka yang duduk jauh dari perangkat.

Kualitas input tersebut diharapkan membantu sistem AI mengenali percakapan dan konteks diskusi secara lebih baik. Dengan begitu, hasil transkripsi maupun analisis melalui layanan AI agent dapat lebih diandalkan sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan.

Founder and Chief Analyst The Collab Collective Craig Durr menilai komunikasi yang jelas dan keterlibatan seluruh peserta menjadi bagian penting dalam menghasilkan keputusan bisnis.

“Kolaborasi yang efektif berawal dari keterlibatan peserta dan komunikasi yang jelas. Ketika semua peserta terlibat penuh, suara mereka terdengar jelas, ekspresi mereka terlihat, dan intensi mereka dipahami, organisasi memiliki konteks yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik,” ujar Craig Durr.

Dari sisi teknologi, IntelliMix Bar Pro menggunakan sistem operasi Android berbasis Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP). Platform tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terkait keamanan, pengelolaan perangkat, dan stabilitas penggunaan jangka panjang.

Perangkat ini juga memungkinkan tim teknologi informasi mengatur, mengontrol, serta memperbarui sistem dari jarak jauh melalui ShureCloud maupun platform pengelolaan perangkat perusahaan seperti Pro Management Portal dan ServiceNow.

Vice President Collaboration and Conferencing Shure Susy Liem mengatakan, perusahaan bekerja sama dengan Microsoft untuk menyediakan solusi ruang rapat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.