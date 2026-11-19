JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, mendapat kesempatan lebih besar dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya, negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi pengguna teknologi yang diciptakan negara-negara maju.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11). Ia menilai kawasan Asia-Pasifik perlu mengambil peran penting dalam penguasaan teknologi mutakhir, termasuk AI.

“Kawasan Asia-Pasifik harus menjadi pelopor dunia dalam pengembangan teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan (AI),” kata Prabowo di hadapan para pemimpin negara.

Ia menambahkan, keterlibatan negara berkembang perlu diperkuat melalui akses terhadap teknologi, peningkatan keterampilan, serta kesempatan melakukan penelitian. Dengan begitu, negara-negara tersebut juga memiliki ruang untuk menentukan arah perkembangan AI ke depan.

“Namun, negara-negara berkembang tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi. Kita harus memiliki akses terhadap AI, keterampilan dan penelitian, serta kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan arah perkembangannya di masa depan,” imbuhnya.

Prabowo juga mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak memperbesar ketimpangan antara negara dengan tingkat ekonomi berbeda. Menurutnya, inovasi harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh negara.

“Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara negara kaya dan negara miskin,” tegasnya.

Selain membahas perkembangan teknologi, Prabowo turut mendorong penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Hal tersebut sejalan dengan tema KTT APEC ke-33, yakni Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together.

Dalam pandangannya, hubungan perdagangan antarnegara perlu dibangun melalui sistem multilateral yang memiliki aturan jelas dan memberikan perlakuan adil. Ia menilai Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) perlu menjalankan fungsinya secara efektif, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdagangan.

“Kita membutuhkan sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi secara efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketanya,” katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa keterbukaan perdagangan harus diikuti dengan prinsip keadilan agar hubungan ekonomi tidak membuat satu negara bergantung kepada negara lain.

“Namun, keterbukaan juga harus disertai keadilan. Keterbukaan tanpa keadilan bukanlah kemitraan, melainkan ketergantungan,” tegas Presiden.

Untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam perekonomian global, Indonesia turut menyerukan peningkatan kerja sama dengan negara-negara Global South melalui investasi, pertukaran teknologi, dan kemitraan konkret.