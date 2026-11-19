JawaPos.com - Streamer game asal Indonesia, Windah Basudara, berhasil mengungguli IShowSpeed dalam persaingan jumlah penonton siaran langsung Grand Theft Auto VI (GTA 6). Pada hari pertama peluncuran game besutan Rockstar Games tersebut, Windah mencatatkan rekor 392.505 penonton bersamaan, tertinggi di antara streamer GTA 6 dari berbagai negara.

Pencapaian tersebut menempatkan Windah di posisi pertama dalam daftar streamer GTA 6 dengan jumlah penonton puncak (peak viewers) tertinggi yang dipublikasikan akun Instagram @Streamscharts.

Angka itu sekaligus membuat Windah melampaui IShowSpeed, streamer populer asal Amerika Serikat yang berada di posisi kedua dengan 371.840 penonton bersamaan. Artinya, Windah unggul sekitar 20.665 penonton dari kreator konten yang dikenal memiliki basis penggemar besar di berbagai negara tersebut.

Posisi ketiga ditempati streamer alanzoka dengan 361.813 penonton. Sementara itu, Rubius berada di urutan keempat dengan 358.695 penonton, disusul PAULINHO O LOKO yang mengumpulkan 279.301 penonton.

Nama lain yang turut masuk dalam daftar 10 besar adalah rraenee, TGG, Gameplayrj, MontanaBlack88, dan Typical Gamer.

Windah Basudara Jadi Satu-satunya Streamer Indonesia di Puncak

Keberhasilan Windah menjadi perhatian karena dia merupakan satu-satunya kreator konten asal Indonesia yang berhasil menempati posisi teratas dalam daftar tersebut.

Rekor ini memperlihatkan besarnya daya tarik Windah di kalangan komunitas gaming, sekaligus tingginya antusiasme penonton Indonesia terhadap GTA 6.

Sebagai salah satu game yang paling dinantikan dalam lebih dari satu dekade terakhir, GTA 6 memang memiliki daya tarik luar biasa. Game ini menjadi penerus GTA 5 yang pertama kali dirilis pada 2013.

Jarak sekitar 13 tahun sejak peluncuran seri sebelumnya membuat kehadiran GTA 6 menjadi peristiwa besar bagi industri game. Antusiasme tersebut tidak hanya terlihat dari penjualan dan pembahasan di media sosial, tetapi juga dari persaingan para streamer untuk mendapatkan penonton sebanyak mungkin saat memainkan game tersebut.

Windah berhasil memanfaatkan momentum itu dengan menarik ratusan ribu penonton secara bersamaan.

Live Streaming Windah Ditonton Lebih dari 8,4 Juta Kali

Meski mencatatkan 392.505 penonton puncak, angka tersebut perlu dibedakan dari jumlah keseluruhan penayangan video.

Data peak viewers menunjukkan jumlah penonton tertinggi yang menyaksikan siaran secara bersamaan pada satu waktu. Sementara itu, total penayangan menghitung akumulasi jumlah pemutaran selama periode tertentu.

Live streaming Windah yang bertajuk 'GTA VI SIAP TAMAT 100%.... GAMEPLAY #1' tercatat telah ditonton lebih dari 8,4 juta kali.

Angka tersebut menunjukkan bahwa daya tarik siaran Windah tidak hanya muncul ketika jumlah penonton mencapai titik tertinggi. Siaran tersebut juga berhasil menjangkau jutaan penayangan secara keseluruhan.

IShowSpeed Masih Melanjutkan Live Streaming GTA 6

Di sisi lain, persaingan jumlah penonton GTA 6 masih berpotensi berubah. IShowSpeed diketahui masih melakukan siaran langsung ketika berita ini ditulis.

Streamer asal Amerika Serikat tersebut juga mendapatkan akses awal untuk memainkan GTA 6. Peluncuran game di wilayah Amerika Serikat berlangsung pada waktu yang berbeda dengan Indonesia, dengan selisih waktu sekitar 12 jam.

Kondisi tersebut membuat persaingan angka penonton masih menarik untuk diikuti, terutama karena IShowSpeed memiliki basis penggemar internasional yang besar.