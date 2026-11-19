JawaPos.com - Grand Theft Auto VI (GTA 6) berhasil mendapatkan nilai sempurna dari sejumlah media game internasional. Forbes, IGN, GamesRadar+, hingga GameSpot menilai game terbaru Rockstar Games tersebut sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam industri game.

Pujian tersebut bukan hanya berkaitan dengan kualitas visual. Para pengulas menyoroti dunia Leonida yang sangat detail, kebebasan eksplorasi, aktivitas yang beragam, hingga cerita Jason dan Lucia yang dinilai mampu memberikan pengalaman emosional.

Sejumlah media memberikan skor 100 dari 100, sementara lainnya menggunakan penilaian 10 dari 10 atau 5 dari 5.

Sambutan positif itu turut tercermin dalam agregator ulasan. GTA 6 mencatat rata-rata skor 99 dari 100 di Metacritic dan OpenCritic setelah mengumpulkan lebih dari 150 ulasan di Metacritic dan lebih dari 80 ulasan di OpenCritic.

Berikut sembilan media internasional yang memberikan nilai sempurna untuk GTA 6 beserta alasan di balik penilaian mereka.

1. Forbes: Dunia GTA 6 Jadi Salah Satu yang Paling Mengesankan Forbes memberikan skor 100 dari 100 untuk GTA 6. Media tersebut menyoroti kualitas dunia permainan yang dinilai sangat mengesankan.

Leonida tidak hanya memiliki lingkungan luas, tetapi juga dipenuhi karakter dengan animasi dan dialog yang membuat kehidupan di dalamnya terasa lebih nyata.

Detail tersebut membuat aktivitas eksplorasi terasa lebih menarik karena pemain bisa menemukan berbagai kejadian di luar misi utama.

2. GamesRadar+: Rockstar Menyempurnakan Formula GTA GamesRadar+ juga memberikan nilai 100 dari 100. Penilaian ini didasarkan pada luasnya dunia permainan, kekayaan detail lingkungan, serta penyempurnaan berbagai aspek yang sebelumnya hadir dalam seri Grand Theft Auto.

Rockstar dinilai berhasil mengembangkan formula lama tanpa kehilangan identitas utama GTA.

3. IGN: Game Paling Mengesankan yang Pernah Dimainkan IGN memberikan nilai 10 dari 10 untuk GTA 6. Media tersebut menyebut permainan ini sebagai game paling mengesankan yang pernah mereka mainkan.

Salah satu alasannya adalah detail dunia permainan yang memberikan kebebasan luas kepada pemain untuk bereksperimen.

Pemain tidak hanya mengikuti alur cerita, tetapi juga dapat menciptakan pengalaman sendiri melalui berbagai aktivitas dan interaksi di Leonida.

4. GameRant: Menetapkan Standar Baru Game Open World

GameRant memberikan skor 10 dari 10. Media tersebut menilai keluasan dunia GTA 6 dan banyaknya aktivitas yang tersedia berhasil menetapkan standar baru bagi genre open world.

Kebebasan pemain menjadi salah satu keunggulan utama. Berbagai kegiatan dapat dilakukan tanpa harus selalu mengikuti misi cerita.

Pendekatan tersebut membuat permainan terasa lebih fleksibel dan memberikan alasan bagi pemain untuk terus menjelajahi dunia Leonida.

5. DualShockers: Rockstar Berhasil Memenuhi Ekspektasi Tinggi DualShockers memberikan nilai 100 dari 100. Media tersebut menilai Rockstar Games mampu memenuhi ekspektasi tinggi yang menyertai pengembangan GTA 6.

Banyaknya aktivitas yang tersedia menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian.

Pemain bisa menghabiskan waktu melakukan berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan kriminalitas maupun aktivitas sehari-hari.

Hal ini membuat GTA 6 tidak hanya berfungsi sebagai game aksi, tetapi juga simulasi kehidupan virtual dengan latar dunia kriminal.

6. Game Informer: Dunia dan Cerita Membuat Pemain Larut Game Informer turut memberikan skor sempurna untuk GTA 6. Media tersebut memuji cara Rockstar membangun dunia permainan, menyampaikan cerita, dan membuat pemain larut dalam pengalaman yang ditawarkan.

Pujian ini sejalan dengan ulasan The Guardian yang menilai hubungan Jason dan Lucia menjadi salah satu kekuatan terbesar GTA 6.

Kedua karakter tersebut memiliki kepribadian dan hubungan emosional yang berkembang sepanjang permainan.

Bahkan, penulis The Guardian mengaku ikut merasa khawatir terhadap nasib Jason dan Lucia ketika mencapai bagian akhir cerita.

7. Eurogamer: Detail Kecil Membuat Leonida Terasa Hidup Eurogamer memberikan nilai 5 dari 5 melalui penilaian di OpenCritic.

Media tersebut menyoroti perhatian Rockstar terhadap detail-detail kecil di dalam dunia permainan yang luas.

Selain itu, perpaduan humor, momen personal, dan aksi menjadi salah satu kekuatan GTA 6.

Pendekatan tersebut membuat pengalaman bermain tidak monoton. Pemain bisa berpindah dari situasi kriminal yang menegangkan menuju interaksi sederhana yang lebih santai.

8. GameSpot: Detail Leonida Menunjukkan Ambisi Rockstar GameSpot memberikan nilai sempurna untuk GTA 6.

Media tersebut menilai waktu dan anggaran yang dimiliki Rockstar membantu pengembang menghadirkan detail kecil secara konsisten di seluruh dunia permainan.

Hasilnya terlihat melalui lingkungan yang kaya aktivitas, karakter dengan berbagai perilaku, serta kejadian-kejadian yang membuat Leonida terasa dinamis.

Pendekatan ini memperlihatkan besarnya perhatian Rockstar terhadap pembangunan dunia virtual.

9. The Guardian: Cerita Jason dan Lucia Membuat GTA 6 Lebih Manusiawi

The Guardian memberikan ulasan positif dengan menempatkan dunia Leonida dan hubungan Jason-Lucia sebagai kekuatan utama permainan.

Media tersebut menggambarkan GTA 6 sebagai dunia virtual yang sangat detail, bahkan menawarkan begitu banyak aktivitas hingga sulit menentukan pengalaman mana yang paling mewakili keseluruhan permainan.

Namun, hal yang paling berkesan justru hubungan kedua karakter utamanya.

Jason dan Lucia bukan sekadar tokoh yang bergerak mengikuti perintah pemain. Keduanya memiliki kepribadian, kebiasaan, dan ikatan emosional yang membuat cerita terasa lebih manusiawi.

The Guardian juga menyoroti perubahan penggambaran karakter perempuan melalui Lucia sebagai protagonis perempuan pertama dalam seri utama GTA.

Meski demikian, ulasan tersebut turut mencatat kekurangan, terutama sistem kontrol yang terkadang rumit dan sejumlah mekanisme permainan yang terasa kurang nyaman.

Dunia Leonida Jadi Benang Merah Pujian Kritikus Dari berbagai penilaian tersebut, terlihat bahwa kekuatan GTA 6 tidak hanya terletak pada satu aspek.

Dunia Leonida menjadi benang merah yang menghubungkan hampir seluruh pujian kritikus.

Rockstar berhasil menciptakan lingkungan yang tidak sekadar luas, tetapi juga dipenuhi aktivitas dan kejadian yang membuat pemain merasa menjadi bagian dari kehidupan di dalamnya.

The Guardian mencatat bahwa pemain membutuhkan sekitar 30 jam sebelum mencapai Vice City dan sekitar 70 jam untuk menyelesaikan permainan.

Di luar cerita utama, masih banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai dari mengunjungi klub malam, pusat kebugaran, restoran, hingga menjelajahi kawasan pesisir.

Di sisi lain, hubungan Jason dan Lucia memberikan kedalaman cerita yang membuat GTA 6 berbeda dari pendahulunya.

Meski tetap mempertahankan kekerasan, humor vulgar, dan konten dewasa, Rockstar memberikan ruang lebih besar bagi sisi emosional karakter.