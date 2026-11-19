







JawaPos.com - Grand Theft Auto VI (GTA 6) langsung mendapat sambutan luar biasa dari kritikus game internasional.

Game terbaru Rockstar Games tersebut meraih rata-rata skor 99 dari 100 di Metacritic dan OpenCritic, menempatkannya dekat dengan predikat game sempurna.

Tingginya penilaian tersebut menunjukkan bahwa GTA 6 berhasil memenuhi ekspektasi besar yang menyertai pengembangannya selama bertahun-tahun.

Sejumlah media game internasional bahkan memberikan nilai maksimal 100 dari 100 atau 10 dari 10.

Metacritic menghimpun lebih dari 150 ulasan kritikus, sedangkan OpenCritic mencatat lebih dari 80 ulasan. Mayoritas penilaian berada pada rentang 90 hingga 100, memperlihatkan konsensus positif terhadap kualitas permainan tersebut.

Salah satu aspek yang paling banyak mendapat pujian adalah dunia Leonida yang menjadi latar utama permainan. Rockstar dinilai berhasil menciptakan lingkungan virtual dengan detail tinggi, karakter yang terasa hidup, serta aktivitas yang membuat pemain memiliki kebebasan luas untuk menjelajah.

Apa yang Bikin Skornya Tinggi Dalam sejumlah ulasan, dunia GTA 6 menjadi aspek yang paling menonjol. Leonida bukan sekadar peta luas yang dipenuhi misi, melainkan lingkungan virtual yang memiliki aktivitas dan kejadian sendiri.

Forbes memberikan skor 100 dari 100. Media tersebut menilai dunia GTA 6 sebagai salah satu lingkungan permainan paling mengesankan yang pernah dijajal.

GamesRadar+ juga memberikan nilai 100 dari 100. Media itu menyoroti keluasan dunia permainan, detail lingkungan, serta penyempurnaan berbagai aspek dibandingkan seri sebelumnya.

Sementara itu, IGN memberikan skor 10 dari 10 dan menyebut GTA 6 sebagai game paling mengesankan yang pernah dimainkan. Menurut IGN, detail dunia permainan membuka ruang yang sangat luas bagi pemain untuk bereksperimen.

GameRant turut memberikan nilai sempurna 10 dari 10. Keluasan lingkungan dan banyaknya aktivitas yang tersedia dinilai mampu menetapkan standar baru bagi genre game dunia terbuka.

Penilaian tersebut sejalan dengan ulasan The Guardian yang menggambarkan Leonida sebagai salah satu dunia virtual paling detail yang pernah dibuat.

Dalam pengalamannya, penulis The Guardian menemukan banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai dari merampok bank, mencuri kendaraan, dan terlibat baku tembak hingga pergi ke pusat kebugaran, berbelanja, memancing, atau sekadar berjalan-jalan di pantai.

Kehidupan kota juga terasa dinamis berkat ribuan karakter nonpemain atau NPC yang memiliki aktivitas masing-masing. Pemain bisa menyaksikan polisi mengejar seseorang, mendengar percakapan warga, hingga menemukan kejadian tak terduga ketika sedang menjelajahi jalanan.

Cerita Jason dan Lucia Membuat GTA 6 Lebih dari Sekadar Game Kriminal Selain dunia permainan, cerita Jason dan Lucia menjadi elemen penting yang membedakan GTA 6 dari pendahulunya.

The Guardian menilai hubungan kedua karakter utama tersebut memberikan dimensi emosional yang lebih kuat.

Jason dan Lucia bukan sekadar karakter yang digunakan untuk menjalankan misi kriminal, tetapi memiliki kepribadian dan hubungan yang berkembang sepanjang permainan.

Jason digambarkan sebagai mantan anggota militer yang tenang, sedangkan Lucia merupakan perempuan tangguh yang sudah terbiasa melakukan pencurian sejak remaja.

Keduanya berusaha membangun kehidupan bersama, tetapi kembali terseret ke dalam berbagai persoalan kriminal.

Penulis The Guardian bahkan mengaku sangat terikat dengan Jason dan Lucia setelah menghabiskan puluhan jam bermain. Ketegangan menjelang akhir permainan membuatnya ikut mengkhawatirkan nasib kedua karakter tersebut.

Pendekatan ini menjadi perubahan menarik bagi seri GTA yang selama ini identik dengan kekerasan, humor gelap, dan karakter antisosial.

Namun, GTA 6 tetap mempertahankan identitas kontroversialnya. Konten dewasa, kekerasan, narkoba, dan humor vulgar masih menjadi bagian dari dunia Leonida.

Tidak Lepas dari Kekurangan Meski mendapat penilaian sangat tinggi, GTA 6 tetap memiliki sejumlah catatan.

The Guardian menyoroti sistem kontrol yang terkadang rumit dan menimbulkan situasi tidak terduga. Kesalahan menekan tombol dapat membuat karakter menyerang warga secara tidak sengaja, sedangkan kesalahan kecil ketika mengendarai kendaraan bisa memicu kecelakaan beruntun.

Sejumlah aktivitas seperti balapan juga terkadang terasa kurang adil karena pemain bisa mengalami kecelakaan akibat objek yang sulit terlihat.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa realisme dunia permainan tidak selalu berbanding lurus dengan kenyamanan bermain.

Meski begitu, kekurangan tersebut tidak menghilangkan kesan positif terhadap keseluruhan pengalaman yang ditawarkan Rockstar.

Harga GTA 6 di Indonesia dan Platform yang Tersedia Di Indonesia, GTA 6 mulai tersedia pada Kamis, 19 November 2026, pukul 00.00 WIB.

Game ini dapat dimainkan melalui PlayStation 5 dan Xbox Series X/S. Untuk pembelian digital melalui PlayStation Store Indonesia, Standard Edition dibanderol Rp 1.190.000, sedangkan Ultimate Edition dijual Rp 1.490.000.

Peluncuran tersebut sekaligus mengakhiri penantian sekitar 13 tahun sejak Grand Theft Auto V pertama kali dirilis pada 17 September 2013.

Hingga kini, Rockstar belum menyampaikan informasi mengenai jadwal perilisan GTA 6 untuk PC.

Dengan rata-rata skor 99 dari 100 di Metacritic dan OpenCritic, GTA 6 langsung menempatkan dirinya di jajaran rilisan dengan penerimaan kritikus tertinggi.