JawaPos.com – Teknologi robotika kini mulai merambah kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai sarana hiburan keluarga. Salah satunya melalui Argos, robot berkaki empat (quadruped robot) besutan AiMOGA yang menawarkan pengalaman interaksi melalui berbagai gerakan ekspresif.

Argos dirancang sebagai pendamping bergerak atau mobility companion. Robot ini dapat melakukan berbagai aksi, mulai dari menoleh, duduk, meregangkan tubuh, hingga berjabat tangan.

Beragam gerakan tersebut membuat interaksi dengan Argos terasa lebih menarik, terutama bagi anak-anak.

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Punya Beragam Gerakan Ekspresif

Salah satu keunggulan Argos terletak pada action library yang menyediakan berbagai pilihan gerakan. Untuk aksi dasar, robot ini bisa berdiri, duduk, dan berbaring.

Argos juga mampu melakukan gerakan lain, seperti menggoyangkan pinggul, meregangkan tubuh, menyerupai gerakan push-up, hingga melompat.

Ada pula gerakan berjabat tangan yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung.

Kemampuan tersebut didukung 13 compact joint motors yang membantu menghasilkan gerakan lebih fleksibel.

Robot ini juga dilengkapi teknologi keseimbangan otomatis atau autonomous balance untuk mendukung mobilitasnya.

Selain itu, tersedia kamera sudut lebar (wide-angle camera) yang memberikan cakupan visual lebih luas.

Menarik Perhatian Pengunjung

Pengalaman interaktif Argos turut diperlihatkan dalam ajang Chery International User Summit 2026.

Robot ini menarik perhatian pengunjung, termasuk anak-anak yang berkesempatan mencoba berbagai gerakannya secara langsung.

Director AiMOGA Indonesia, Yuri Yin, mengatakan Argos dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman teknologi robotika yang lebih menyenangkan dan dapat dinikmati berbagai kalangan.

“Melalui Argos, kami ingin menghadirkan pengalaman interaksi dengan teknologi robotika yang lebih menyenangkan dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dengan beragam gerakan ekspresif yang dimilikinya, Argos tidak hanya menawarkan pengalaman baru dalam mengenal robotika, tetapi membuka kesempatan bagi anak-anak maupun orang dewasa untuk berinteraksi secara langsung,” ujarnya.

Menurut Yuri, kehadiran Argos juga diharapkan dapat memperkenalkan teknologi robotika dan pengembangan embodied AI lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui Argos, AiMOGA menggabungkan kemampuan mobilitas, gerakan ekspresif, dan interaksi dalam satu perangkat robotika.