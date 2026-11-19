JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menangani 26.869 konten pornografi anak selama periode Oktober 2024 hingga November 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, penanganan kejahatan seksual terhadap anak di internet tidak cukup hanya dengan menghapus konten yang beredar.

Menurut Meutya, pemerintah juga perlu memastikan pelaku dapat dilacak, jaringan penyebaran konten dibongkar, serta korban mendapatkan perlindungan. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, kepolisian, dan perusahaan platform digital.

“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi membuat penyebaran konten pornografi anak semakin sulit diawasi. Materi bermuatan seksual dapat disebarkan melalui berbagai layanan, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.

Sejumlah kasus yang diungkap kepolisian menunjukkan beragamnya cara pelaku menjalankan aksinya. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang menggunakan media sosial dan Telegram untuk mencari korban.

Kemudian, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan enam orang sebagai tersangka.

Selain melalui layanan digital, Meutya turut menyoroti penggunaan kecerdasan artifisial atau AI untuk membuat konten seksual dengan memanfaatkan karakter maupun objek digital. Menurutnya, perkembangan tersebut menambah tantangan dalam pengawasan konten ilegal di internet.

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah perbedaan standar penilaian konten antara regulator dan perusahaan platform. Meutya mengingatkan bahwa perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum nasional, bukan hanya berpedoman pada aturan internal masing-masing.

“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.

Untuk memperkuat perlindungan anak di internet, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Aturan tersebut mengatur kewajiban penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.

Meutya menilai, perusahaan teknologi juga harus mengambil peran lebih besar dalam mencegah peredaran konten berbahaya. Sebab, pemerintah tidak dapat mengawasi dan memutus akses setiap konten secara langsung tanpa keterlibatan penyelenggara platform.

Karena itu, platform digital diminta meningkatkan kemampuan moderasi konten melalui pemanfaatan teknologi. Pengawasan secara aktif diperlukan untuk mencegah materi ilegal, termasuk konten pornografi anak, terus menyebar.

“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.

Di samping peran perusahaan teknologi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga diperlukan. Meutya menyebut pemahaman terhadap teknologi serta kemampuan melakukan investigasi digital harus terus ditingkatkan agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku dan jaringan di balik distribusi konten ilegal.