JawaPos.com - Cuaca panas yang berlangsung lebih panjang membuat kebutuhan pendingin ruangan semakin meningkat. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak pada mundurnya awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, kombinasi El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif membuat kekeringan lebih parah dan lebih panjang. "Kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini, memperparah dan memperpanjang periode kekeringan, di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat, dan terjadi lebih singkat," ujar Faisal, Rabu (18/11).

Faisal memperkirakan, musim hujan tahun ini mundur 20 sampai 30 hari. Puncak musim hujan diprediksi terjadi selama 3 bulan, yaitu Desember 2026, Januari, dan Februari 2027. “Per 14 November 2026, BMKG mencatat indeks ENSO tiga bulanan September-November sebesar +3,28, yang menandakan El Nino sangat kuat,”urainya.

Ia menambahkan, sebagian besar Pulau Jawa sendiri diprediksi mencapai puncak musim hujan pada Februari 2027. “Hingga dasarian pertama November, baru 74 dari 699 Zona Musim di Indonesia, atau sekitar 10,6 persen, yang sudah memasuki musim hujan,” katanya.

Di tengah kondisi tersebut, penggunaan pendingin ruangan atau AC menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjaga kenyamanan saat beraktivitas di dalam rumah maupun tempat kerja. Chief Marketing Officer TerbaikAC.id Dennis Sugijanto, menilai, AC bukan sekadar membuat ruangan dingin.

Dennis menuturkan, AC membantu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk beristirahat, bekerja, dan beraktivitas, dan memilihnya tidak boleh sembarangan saat cuaca sedang panas. “Ada lima hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli AC,” tutur Dennis.

Dirinya memaparkan hal pertama pilih kapasitas PK sesuai ukuran ruangan. PK yang terlalu kecil membuat AC bekerja terus-menerus tanpa pernah cukup dingin, sementara PK yang terlalu besar memboroskan listrik.

“Kemudian pertimbangkan AC inverter. AC jenis ini mengatur kecepatan kompresor sesuai kebutuhan, sehingga lebih hemat listrik untuk pemakaian lama,” terangnya. Berikutnya, lanjut Dennis, perhatikan konsumsi listriknya. Cek daya watt dan label hemat energi sebelum membeli, agar tagihan listrik tidak membengkak.