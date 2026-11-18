JawaPos.com - Kombinasi angka sederhana masih menjadi pilihan banyak pengguna internet di Indonesia untuk melindungi akun digital mereka. Kata sandi "123456" menempati posisi teratas dalam daftar kata sandi paling umum digunakan di Indonesia. Riset terbaru juga menemukan pengaruh budaya pop terhadap pilihan kata sandi, mulai dari nama band Metallica hingga tren internet Skibidi Toilet.

Dilansir dari NordPass, Rabu (18/11), riset tahunan Top 200 Most Common Passwords edisi kedelapan disusun bersama NordLayer Intelligence. Penelitian tersebut mengidentifikasi kata sandi yang paling banyak digunakan secara global dan di 44 negara. Tahun ini, riset juga menelusuri pengaruh musik, film, gim video, meme, dan tokoh olahraga terhadap kebiasaan pengguna dalam membuat kata sandi.

123456 Paling Populer di Indonesia Berikut 20 kata sandi yang paling umum digunakan di Indonesia berdasarkan riset NordPass:

123456

admin

12345678

12345

1234

asd123

guru123456

user

admin123

123456789

123123

asdf1234

qwerty123

one123

asd12345

1234567890

bismillah

1234567

P@ssw0rd

Daftar tersebut memperlihatkan dominasi kata, rangkaian angka, dan pola tombol keyboard. Kata "password" juga masuk dalam daftar, tetapi kombinasi angka menjadi yang paling banyak digunakan dengan mengisi delapan posisi.

Secara global, "123456" juga masih menjadi kata sandi paling umum. NordPass menyoroti kasus pembobolan Central Person Register (CPR) Denmark yang dilakukan menggunakan kata sandi tersebut. Insiden itu mengekspos data pribadi sekitar 8,8 juta orang.

Sementara itu, kata sandi "admin" menempati posisi kedua dalam daftar global, disusul "12345678" di posisi ketiga. Empat posisi teratas tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Peneliti juga menemukan peningkatan penggunaan karakter khusus. Sebanyak 39 kata sandi dalam daftar global menggunakan karakter tersebut, naik dari 32 pada tahun sebelumnya. Namun, sebagian besar masih menggunakan kombinasi sederhana seperti "Admin@123" dan "P@ssw0rd".

"Jika harus membuat kata sandi yang tidak acak, misalnya kata sandi utama, lebih baik menggunakan frasa panjang yang terdiri dari dua atau tiga kata daripada kata sandi pendek dan umum yang dilengkapi karakter khusus," kata Kepala Produk NordPass dan Nord Security, Karolis Arbaciauskas.

Riset tersebut juga menemukan sejumlah kata sandi bawaan router, terutama "ALC#FGU" dan "adminHW". Keduanya cukup umum hingga masuk daftar global, masing-masing di posisi ke-116 dan ke-118. Temuan ini menunjukkan masih banyak router dan perangkat Internet of Things (IoT) yang berpotensi rentan terhadap serangan siber.

Password Metallica hingga Skibidi Toilet Selain memetakan kata sandi yang paling banyak digunakan, riset NordPass menelusuri bagaimana budaya pop membentuk pilihan kata sandi dari satu dekade ke dekade berikutnya.

Arbaciauskas mengatakan, pengguna cenderung memilih sesuatu yang sudah akrab agar mudah diingat. Referensinya bisa berasal dari gim yang sering dimainkan, musisi favorit, atlet yang dikagumi, hingga serial televisi yang diikuti.

Pada era sebelum 2000-an, musik rock dan metal banyak memengaruhi pilihan kata sandi. Nama band seperti "metallica" dan "Slayer007" menjadi contoh. Film klasik juga meninggalkan jejak melalui kata sandi seperti "corleone13" dan "Rambo017".

Memasuki dekade 2000-an, anime dan gim video menjadi inspirasi. Sejumlah kata sandi yang muncul antara lain "Narutofoda2", "sasuke", "Bleach15", "kingdomhearts3", dan "Windwaker1". Musik juga memengaruhi pilihan pengguna, salah satunya melalui kata sandi "eminem2004".

Pada dekade 2010-an, tren gim seperti Minecraft dan Temple Run tercermin dalam kata sandi "minecraft" dan "Templerun303". Penggunaan media sosial juga terlihat melalui kombinasi "insta123" dan "telegram". Sementara itu, penggemar olahraga menggunakan nama pemain seperti "Lewandowski1234!" dan "neymar10".

Budaya internet pada dekade 2020-an turut memengaruhi pilihan kata sandi. Nama tren viral seperti "skibiditoilet", "squidgamethebest", dan "roblox.com1" muncul dalam daftar. Pandemi Covid-19 juga meninggalkan jejak melalui kata sandi seperti "Covid@19" dan "corona2020".

Namun, peneliti mengingatkan bahwa referensi budaya pop dalam kata sandi tidak selalu dibuat pada dekade ketika tren tersebut populer. Kata "metallica", misalnya, bisa digunakan penggemar lama yang tumbuh bersama band tersebut pada era 1980-an atau 1990-an, maupun remaja yang baru mengenalnya melalui tren piringan hitam.

Penelitian NordPass sebelumnya juga menunjukkan banyak orang dewasa masih menggunakan kata sandi yang dibuat ketika mereka remaja atau bahkan lebih muda.

"Kata sandi yang terinspirasi budaya pop mengingatkan kita bahwa hal yang disukai bisa membuat seseorang mudah ditebak. Peretas tidak perlu mengenal seseorang secara pribadi, mereka hanya perlu mengetahui minatnya," ujar Arbaciauskas.

Dia menambahkan, menggabungkan nama band favorit sejak kecil dengan tahun kelahiran, misalnya, dapat menghasilkan kata sandi yang mudah ditebak dan berpotensi dibobol dalam waktu kurang dari satu detik.

Cara Membuat Kata Sandi Lebih Aman NordPass menyarankan sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan akun digital dan mengurangi risiko serangan siber akibat pengelolaan kata sandi yang lemah.

Pertama, gunakan kata sandi acak yang kuat atau frasa sandi (passphrase) dengan panjang minimal 14 karakter. Kombinasikan angka, huruf, dan karakter khusus secara acak.

Kedua, jangan menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Jika satu akun berhasil dibobol, peretas dapat mencoba kombinasi yang sama untuk mengakses akun lainnya.

Ketiga, periksa keamanan kata sandi secara berkala. Ganti kata sandi yang lemah, sudah lama digunakan, atau dipakai berulang kali dengan kombinasi baru yang lebih kompleks.

Keempat, gunakan pengelola kata sandi (password manager) untuk membuat, menyimpan, memeriksa, dan mengelola kata sandi dengan lebih aman.