JawaPos.com - Peluncuran Grand Theft Auto VI (GTA 6) pada 19 November esok tinggal menghitung jam. Para penggemar yang ingin langsung memainkan game terbaru Rockstar Games tersebut sebaiknya mulai menyiapkan sejumlah hal.

Yaitu mulai dari kapasitas penyimpanan konsol minimal 212 GB, koneksi internet untuk mengunduh game, hingga kondisi perangkat agar tidak mengalami kendala saat bermain.

Persiapan ini penting karena GTA 6 diperkirakan menjadi salah satu game dengan kebutuhan penyimpanan terbesar.

Selain itu, pemain PlayStation 5 dan Xbox Series X/S perlu memastikan perangkat mereka siap menjalankan game dengan dunia terbuka yang luas dan detail grafis lebih kompleks.

Tidak hanya urusan teknis, calon pemain juga perlu memperhatikan jadwal peluncuran, mengantisipasi spoiler cerita, serta mengatur waktu bermain.

Dengan begitu, pengalaman menjajal petualangan Jason Duval dan Lucia Caminos di Leonida bisa lebih nyaman sejak hari pertama.

Berikut JawaPos.com buatkan enam hal yang perlu dipersiapkan sebelum memainkan GTA 6.

1. Kosongkan Penyimpanan Konsol, Sisakan Minimal 212 GB Persiapan pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah memastikan kapasitas penyimpanan konsol mencukupi.

GTA 6 diperkirakan membutuhkan ruang instalasi sekitar 212 GB. Angka ini tergolong besar, sehingga pemilik PS5 maupun Xbox Series X/S perlu memeriksa kapasitas penyimpanan sebelum hari peluncuran.

Jika ruang penyimpanan mulai penuh, menghapus sejumlah game yang sudah jarang dimainkan bisa menjadi solusi.

Pemain juga sebaiknya menyediakan ruang tambahan untuk mengantisipasi pembaruan atau patch setelah game dirilis.

Jangan sampai sudah menunggu peluncuran GTA 6, tetapi justru tidak bisa mengunduhnya karena penyimpanan konsol penuh.

2. Siapkan Koneksi Internet dan Unduh Game Lebih Awal Selain kapasitas penyimpanan, koneksi internet menjadi faktor penting. Pemain sebaiknya memanfaatkan fitur pre-download apabila Rockstar menyediakan fasilitas tersebut untuk GTA 6.

Dengan mengunduh file permainan lebih awal, pemain tidak perlu menunggu proses pengunduhan dari awal ketika game resmi dibuka.

Pengguna PS5 bisa memanfaatkan fitur Rest Mode, sedangkan pemilik Xbox dapat menggunakan mode Sleep agar proses unduhan tetap berjalan di latar belakang sesuai pengaturan konsol.

Jika memungkinkan, gunakan koneksi internet kabel atau LAN. Koneksi ini umumnya lebih stabil dibandingkan Wi-Fi, terutama ketika mengunduh file berukuran ratusan gigabyte.

Pastikan juga pengaturan jaringan dan daya konsol sudah sesuai agar proses unduhan tidak terhenti di tengah jalan.

3. Bersihkan Konsol dan Periksa Kondisi Controller Persiapan berikutnya berkaitan dengan kondisi perangkat. Bermain GTA 6 kemungkinan akan membuat pemain menghabiskan waktu cukup lama di depan konsol.

Karena itu, pastikan ventilasi dan kipas konsol dalam kondisi bersih. Debu yang menumpuk dapat menghambat sirkulasi udara dan meningkatkan risiko perangkat mengalami panas berlebih.

Selain konsol, periksa kondisi controller. Pastikan seluruh tombol berfungsi normal, stik analog tidak mengalami stick drift, dan baterai atau daya controller mencukupi.

Pengguna PS5 maupun Xbox juga sebaiknya memastikan controller sudah terisi penuh sebelum mulai bermain.

Hal sederhana ini bisa mencegah gangguan teknis yang justru mengurangi kenyamanan saat menjelajahi Vice City dan wilayah Leonida lainnya.

4. Catat Jadwal Rilis GTA 6 agar Tidak Ketinggalan

GTA 6 dijadwalkan meluncur pada Kamis, 19 November 2026. Informasi jadwal peluncuran menjadi penting bagi pemain yang ingin langsung mencoba game tersebut sejak hari pertama.

Waktu pembukaan disebut dijadwalkan pukul 00.00 waktu setempat. Namun, pemain di Indonesia sebaiknya tetap memeriksa jadwal resmi yang berlaku untuk wilayah dan toko digital masing-masing.

Perbedaan zona waktu dan kebijakan distribusi platform bisa memengaruhi waktu akses game.

Jika ingin langsung bermain saat peluncuran, atur jadwal kegiatan dan waktu istirahat sejak sebelumnya. Dengan begitu, pemain tidak perlu mengorbankan seluruh waktu tidur hanya untuk menunggu game terbuka.

5. Hindari Media Sosial agar Tidak Terkena Spoiler Bagi penggemar GTA, cerita menjadi salah satu bagian paling menarik untuk dinikmati. Apalagi GTA 6 menghadirkan perjalanan Jason dan Lucia yang terjebak dalam konflik kriminal setelah sebuah rencana sederhana berubah menjadi masalah besar.

Karena itu, menghindari spoiler bisa menjadi persiapan yang tidak kalah penting.

Menjelang dan setelah peluncuran, kemungkinan akan banyak unggahan mengenai misi utama, karakter, lokasi tersembunyi, hingga akhir cerita di media sosial.

Pemain yang ingin menikmati alur cerita tanpa bocoran sebaiknya membatasi akses ke platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan forum game.

Fitur mute kata kunci juga bisa dimanfaatkan untuk menyaring unggahan yang berkaitan dengan GTA 6. Jangan lupa menghindari kolom komentar dan siaran langsung yang berpotensi menampilkan bagian penting permainan.

6. Siapkan Camilan, Air Minum, dan Waktu Istirahat

Persiapan terakhir adalah mengatur kenyamanan selama bermain. Game dengan dunia terbuka seperti GTA 6 berpotensi membuat pemain betah menjelajahi berbagai lokasi dan menyelesaikan misi selama berjam-jam.

Menyiapkan camilan dan air minum di dekat tempat bermain bisa membantu memenuhi kebutuhan selama sesi permainan. Namun, jangan sampai terlalu asyik bermain hingga lupa makan, minum, atau beristirahat.

Atur jeda secara berkala untuk berdiri, meregangkan tubuh, dan mengistirahatkan mata. Pemain juga sebaiknya menentukan batas waktu bermain agar aktivitas lain tidak terbengkalai.

Dengan persiapan yang tepat, pengalaman memainkan GTA 6 sejak hari pertama bisa berlangsung lebih nyaman tanpa terganggu persoalan teknis maupun kondisi fisik.

Pada akhirnya, antusiasme menyambut GTA 6 bukan hanya soal menjadi pemain pertama yang menjelajahi Leonida.