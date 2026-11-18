JawaPos.com - Masyarakat bisa mendeteksi potensi hujan badai melalui sejumlah tanda alam yang muncul sebelum hujan turun. Adapun caranya dengan memerhatikan kondisi awan, perubahan warna langit, hingga embusan angin yang semakin kencang, untuk mengantisipasi hujan deras disertai angin kencang.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin menjelaskan, ada beberapa cara sederhana untuk mengenali potensi hujan badai. Pengamatan bahkan bisa dilakukan sejak pagi hari dengan memperhatikan kondisi langit dan perkembangan awan.

"Pertama, cek prediksi cuaca harian BMKG untuk tahu apakah hujan turun hari ini," ujar Erma di Instagramnya, dikutip Rabu (18/11).

Kedua, masyarakat perlu memperhatikan kondisi langit pada pagi hari, apakah cerah atau berawan. Jika berawan, perhatikan jenis awannya, apakah cumulus yang tampak tipis dan tunggal atau stratus yang menyebar merata.

"Hujan sore lebih sering diturunkan dari awan-awan stratus yang dapat berubah menjadi nimbostratus atau stratocumulus," jelasnya.

Ketiga, perhatikan apakah mendung menyebar merata atau tidak. Sebab, kedua kondisi tersebut bisa menghasilkan karakter hujan yang berbeda.

"Mendung merata menurunkan hujan sedang dan merata, namun mendung yang tak merata menimbulkan hujan yang sporadis, tiba-tiba dari awal gerimis berubah jadi deras," ungkap Erma.

Keempat, masyarakat perlu mengenali sejumlah tanda sebelum hujan badai terjadi. Salah satunya ketika mendung terlihat tidak merata dengan warna gelap dan terang yang berdampingan.

Selain itu, pergerakan awan yang tampak cepat juga perlu diwaspadai. Begitu pula embusan angin yang cukup kuat hingga mampu menggoyangkan pepohonan.

"Tanda sebelum hujan badai salah satu di antaranya mendung tidak merata, warna gelap dan terang berdampingan, awan-awan tampak bergerak dengan cepat, embusan angin mampu menggoyang pepohonan," papar Erma.

Selain mengenali tanda-tandanya, masyarakat juga perlu mengetahui langkah keselamatan ketika hujan badai terjadi. Terutama bagi pengendara yang sedang berada di perjalanan.

"Jika berkendara dalam situasi hujan badai, menepilah jika memungkinkan, namun hindari menepi di dekat pepohonan," imbau Erma.

Sementara itu, apabila terjadi angin puting beliung, masyarakat disarankan segera mencari tempat berlindung di dalam bangunan yang memiliki konstruksi paling kuat.