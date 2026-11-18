JawaPos.com - Apple semakin serius menggarap pasar podcast video.

Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu menghadirkan bagian khusus untuk konten podcast video di aplikasi Apple TV sekaligus berencana memperluas pilihan konten serupa melalui aplikasi Apple Podcasts.

Para pengembang sudah dapat menjajal fitur podcast video di Apple TV mulai hari ini sebelum nantinya tersedia untuk publik. Fitur tersebut dapat diakses tanpa biaya langganan melalui perangkat Apple TV, iPhone, iPad, Mac, kendaraan yang mendukung CarPlay, hingga aplikasi Apple TV di perangkat pihak ketiga.

Konten video dari acara yang dipublikasikan melalui Apple Podcasts nantinya akan otomatis tersedia di Apple TV. Dalam layanan ini, produser podcast tetap memiliki kendali penuh atas penempatan iklan serta mendapat lebih banyak pilihan untuk menampilkan karya seni atau artwork.

Namun, podcast yang hanya tersedia bagi pelanggan berbayar tidak akan masuk ke Apple TV. Pada tahap awal, fitur ini baru diluncurkan di lima negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Meksiko.

"Kami ingin podcast dapat dinikmati di mana pun pengguna menginginkannya, baik di layar kecil maupun layar besar," ujar Oliver Schusser, Wakil Presiden Apple yang membawahi Apple TV dan podcast.

"Tujuannya adalah mempermudah penemuan konten dan membantu para kreator menjangkau audiens baru. Kami tidak melakukan ini dengan orientasi keuntungan finansial bagi kami," lanjutnya.

Langkah Apple ini tidak lepas dari persaingan industri podcast yang semakin mengarah ke format video. Meski pernah menjadi salah satu pelopor popularitas podcast pada era 2000-an melalui iPod, Apple kini menghadapi persaingan dari sejumlah platform besar seperti Spotify, YouTube, dan Netflix.

Ketiga platform tersebut semakin agresif mengembangkan konten podcast berbasis video untuk menarik perhatian pengguna. Apple pun mulai memperkuat layanan serupa dengan menghadirkan protokol video HTTP Live Streaming ke aplikasi Podcasts pada awal tahun ini.

Teknologi tersebut memungkinkan pengguna beralih antara menonton dan mendengarkan podcast dalam satu aplikasi.

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