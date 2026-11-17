JawaPos.com - WhatsApp mulai menguji fitur pencadangan atau backup obrolan menggunakan layanan penyimpanan awan (cloud storage) miliknya sendiri. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan riwayat percakapan tanpa harus bergantung pada Google Drive maupun iCloud.

Sebelumnya, WhatsApp telah memulai pengujian solusi pencadangan cloud terenkripsi di Android pada April 2026. Pengujian kemudian diperluas ke perangkat iOS pada Juli 2026.

Terbaru, WABetaInfo melaporkan bahwa sejumlah pengguna WhatsApp versi beta di Android sudah bisa mencadangkan obrolan ke penyimpanan awan milik WhatsApp. Fitur tersebut ditemukan pada WhatsApp beta versi 2.26.46.4 untuk Android.

Seperti dilansir dari GSM Arena, melalui fitur ini, pengguna yang mendapat akses pengujian dapat memilih antara penyimpanan awan WhatsApp atau Google Drive sebagai lokasi pencadangan obrolan.

WhatsApp menyediakan kapasitas penyimpanan gratis sebesar 2 GB. Pengguna yang membutuhkan ruang lebih besar dapat berlangganan WhatsApp Plus dengan kapasitas hingga 100 GB.

Sementara itu, opsi penyimpanan hingga 4 TB tersedia melalui layanan Meta One. Namun, pengguna perlu memperhatikan masa berlaku langganan. Jika tidak memperpanjang langganan, WhatsApp akan menghapus cadangan obrolan secara permanen setelah empat bulan.

Keunggulan lain dari layanan ini terletak pada sistem keamanannya. Seluruh obrolan yang dicadangkan ke cloud storage WhatsApp secara otomatis dilindungi enkripsi ujung-ke-ujung atau end-to-end encryption.

Hal tersebut berbeda dengan pencadangan melalui Google Drive di Android maupun iCloud di iOS. Kedua layanan tersebut menyediakan enkripsi ujung-ke-ujung sebagai fitur opsional sehingga pengguna perlu mengaktifkannya secara manual.

Sebaliknya, enkripsi pada penyimpanan awan WhatsApp bersifat wajib. Artinya, pengguna tidak dapat menonaktifkan perlindungan tersebut selama menggunakan layanan pencadangan milik WhatsApp.

Untuk memperkuat keamanan, pengguna juga dapat melindungi cadangan obrolan menggunakan passkey, kata sandi, atau kunci enkripsi sepanjang 64 digit.