JawaPos.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil melayangkan kritik terhadap kebijakan moderasi konten Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Mereka menilai praktik penghapusan konten dan akun media sosial yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.

Kritik tersebut disampaikan melalui agenda debat publik yang digelar di Jakarta, Selasa (17/11).

Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang menjadi pihak yang diminta memberikan penjelasan justru tidak hadir dalam agenda tersebut.

Ketidakhadiran Meutya dinilai menunjukkan minimnya keterbukaan pemerintah dalam merespons keberatan publik terhadap kebijakan moderasi konten.

Padahal, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di internet.

Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan, pihaknya masih membuka kesempatan bagi Komdigi untuk melakukan dialog secara terbuka.

“kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dalam keterangan yang diberikan kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).

Senada, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden menilai debat publik dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjelaskan sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan yang selama ini menuai keberatan masyarakat.

“Debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ungkapnya.

Adapun tantangan debat tersebut dilatarbelakangi meningkatnya kasus penghapusan konten dan akun media sosial yang memuat kritik terhadap berbagai persoalan publik.

Di antaranya, isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kasus keracunan siswa dalam program makan bergizi gratis (MBG), hingga kebijakan pemerintah lainnya.

Berdasarkan pemantauan Remotivi dan SAFEnet selama April hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau 74 persen di antaranya dihapus atas permintaan Komdigi.

Sementara itu, sebanyak 33 konten atau 26 persen lainnya dimoderasi oleh platform media sosial berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.

Persoalan transparansi juga menjadi sorotan. Sebab, tidak seluruh platform secara terbuka menginformasikan adanya permintaan dari Komdigi di balik tindakan moderasi terhadap konten pengguna.

Dari sisi platform, X menjadi media sosial dengan jumlah moderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen.

Namun, pemantauan tersebut juga menemukan peningkatan kasus moderasi di Threads yang mencapai 43 konten atau 33,9 persen.

Khusus di Threads, bentuk moderasi yang paling banyak ditemukan adalah geolock. Mekanisme tersebut membuat suatu konten tidak dapat diakses melalui alamat IP Indonesia.

Tercatat, 25 dari total 43 konten yang dimoderasi di Threads mengalami pembatasan dengan cara tersebut.

Di luar permintaan pemerintah, sejumlah platform juga melakukan penghapusan konten berdasarkan kebijakan internal atau pedoman komunitas.

TikTok dan Instagram, misalnya, menghapus unggahan warga yang membahas kondisi di Kalimantan serta kabut asap di Palangka Raya.

Kelompok Nalar Rawat turut melaporkan penghapusan video investigasi ilmiah yang mereka publikasikan melalui TikTok.

Video tersebut membahas karbon monoksida dan peningkatan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah. Konten itu dilaporkan dihapus hanya dalam waktu 16 jam setelah diunggah.

Adapun dari 127 konten yang masuk dalam pemantauan, kritik terhadap Presiden Prabowo dan pejabat maupun pemerintahan menjadi dua kategori dengan jumlah terbanyak. Masing-masing mencatatkan 32 konten atau 25,2 persen.

Selanjutnya, terdapat 16 konten terkait demonstrasi atau 12,6 persen dan 13 konten mengenai karhutla atau 10,2 persen. Kritik terhadap gaji DPR serta penegakan hukum masing-masing mencapai tujuh konten atau 5,5 persen.

Sementara itu, kritik mengenai MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tercatat sebanyak enam konten atau 4,7 persen.

Sedangkan kritik terhadap DPR dan legislasi di luar persoalan gaji mencapai lima konten atau 3,9 persen, isu Papua sebanyak dua konten atau 1,6 persen, serta kategori lainnya sebanyak tujuh konten atau 5,5 persen.

Melalui aksi tersebut, masyarakat sipil mendesak pemerintah menerapkan tata kelola ruang digital yang menjunjung hak asasi manusia (HAM), transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Mereka menilai pemerintah tidak cukup hanya mewajibkan platform digital mematuhi regulasi. Komdigi juga harus membuka proses pengambilan keputusan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan kewenangan dalam membatasi konten.

Atas dasar itu, terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Pertama, menghentikan praktik moderasi konten yang dinilai sewenang-wenang terhadap ekspresi kritis masyarakat di media sosial.

Kedua, Komdigi diminta membuka seluruh informasi mengenai permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik.

Ketiga, setiap pembatasan konten harus disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas. Pemerintah dan platform juga diminta menyediakan mekanisme banding serta pemulihan konten, akun, maupun akses yang dibatasi secara tidak sah.

Keempat, masyarakat sipil meminta pemerintah mengevaluasi aturan pembatasan konten, terutama penggunaan istilah multitafsir seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang berpotensi menghambat kritik publik.

Kelima, proses pelibatan masyarakat dalam revisi regulasi tata kelola digital harus dilakukan secara inklusif dan bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas.

Keenam, pemerintah didesak menerapkan tata kelola ruang digital berbasis HAM dengan memastikan setiap pembatasan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas melalui three-part test, transparansi, dan akuntabilitas.