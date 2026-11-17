JawaPos.com - Sebanyak 94 konten di media sosial mengalami penghapusan atau pembatasan akses atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Temuan tersebut merupakan hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet terhadap praktik moderasi konten di ruang digital selama April hingga Oktober 2026.

Dari total 127 konten yang tercatat mengalami moderasi, permintaan Komdigi menjadi faktor terbesar dengan kontribusi mencapai 74 persen. Sementara itu, 33 konten lainnya atau 26 persen dimoderasi oleh platform media sosial berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.

Temuan tersebut disampaikan dalam agenda debat publik yang digelar sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (17/11). Agenda itu bertujuan mempertanyakan kebijakan moderasi konten sekaligus mendorong transparansi pemerintah dalam mengelola ruang digital.

Namun, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tidak hadir dalam agenda tersebut. Padahal, kebijakan yang diterapkan kementeriannya menjadi salah satu pokok persoalan yang ingin dibahas bersama masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan, Komdigi masih memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan melalui dialog terbuka dengan publik.

“kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ungkap Yovantra dalam keterangan yang diberikan kepada JawaPos.com, Selasa (17/11).

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi konten.

“debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, X menjadi platform dengan jumlah konten termoderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen. Sementara itu, Threads mencatatkan 43 konten atau 33,9 persen.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah penggunaan mekanisme geolock di Threads. Melalui mekanisme tersebut, konten tertentu tidak dapat diakses oleh pengguna dengan alamat IP Indonesia. Dari 43 konten yang dimoderasi di platform tersebut, sebanyak 25 konten mengalami pembatasan akses melalui cara ini.

Selain moderasi atas permintaan pemerintah, Remotivi dan SAFEnet juga menemukan penghapusan konten berdasarkan kebijakan internal platform. TikTok dan Instagram dilaporkan menghapus sejumlah unggahan warga yang membahas kondisi di Kalimantan, termasuk persoalan kabut asap di Palangka Raya.

Kelompok Nalar Rawat juga mengalami penghapusan video investigasi ilmiah yang diunggah melalui TikTok. Materi tersebut membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah. Video itu hanya bertahan selama 16 jam sebelum dihapus.

Dari sisi substansi, konten yang paling banyak mengalami moderasi berkaitan dengan kritik terhadap Presiden Prabowo serta pejabat dan pemerintahan. Kedua kategori tersebut masing-masing mencatatkan 32 konten atau 25,2 persen dari keseluruhan data.

Selanjutnya, terdapat 16 konten mengenai demonstrasi atau 12,6 persen dan 13 konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau 10,2 persen.

Adapun kritik mengenai gaji DPR dan penegakan hukum masing-masing mencapai tujuh konten atau 5,5 persen. Sementara itu, kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tercatat enam konten atau 4,7 persen.