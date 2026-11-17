JawaPos.com - Megaspeed International akhirnya buka suara setelah namanya terseret dalam skandal yang berujung pada pengunduran diri CEO Nvidia, Jensen Huang. Perusahaan komputasi awan asal Singapura itu menegaskan hubungannya dengan Nvidia selama ini merupakan hubungan bisnis sebagai pelanggan, bukan bentuk afiliasi personal dengan Jensen Huang. Megaspeed juga membantah tuduhan yang berkembang mengenai aktivitas bisnis, rantai pasokan, hingga operasional global perusahaan. Mereka menyebut seluruh kegiatan usahanya dijalankan secara sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pernyataan resminya, Megaspeed mengaku mengetahui adanya pemberitaan media yang mengaitkan perusahaan dengan sejumlah dugaan pelanggaran.

"Kami mengetahui adanya laporan media baru-baru ini yang memuat berbagai pernyataan mengenai bisnis, rantai pasokan, dan operasi global kami yang tidak didukung bukti terverifikasi," demikian pernyataan Megaspeed dinukil via Guardian.

Perusahaan tersebut juga mengungkapkan telah menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh.

Langkah ini dilakukan ketika Megaspeed menghadapi sorotan internasional, terutama terkait dugaan pengalihan chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia ke pihak lain di luar ketentuan ekspor Amerika Serikat.

Megaspeed dan Nvidia Punya Hubungan Pelanggan-Pemasok

Nama Megaspeed menjadi perhatian setelah terungkap bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu pelanggan besar Nvidia di pasar internasional.

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Dalam tiga tahun terakhir, Megaspeed dilaporkan membeli chip AI dan perangkat keras canggih Nvidia dengan nilai hampir USD 5 miliar.

Hubungan kedua perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan komersial. Megaspeed membeli produk Nvidia untuk mendukung bisnis infrastruktur komputasi awan dan pusat data yang dijalankannya.

Dengan demikian, hubungan bisnis Megaspeed dengan Nvidia perlu dibedakan dari hubungan personal antara Jensen Huang dan Alice Huang, mantan petinggi Megaspeed yang namanya muncul dalam pemberitaan mengenai skandal tersebut.

Keterkaitan keduanya menjadi semakin sensitif setelah muncul dugaan bahwa Alice Huang memiliki hubungan dengan jaringan intelijen Tiongkok.

Sejumlah pejabat intelijen Amerika Serikat disebut mencurigai Alice sebagai aset intelijen yang berpotensi memperoleh atau meneruskan informasi komersial kepada Beijing.

Namun, hingga kini tuduhan tersebut belum terbukti. Pemerintah Tiongkok juga menolak tudingan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.

Jensen Huang sendiri telah mengundurkan diri dari posisi CEO Nvidia pada 12 November 2026. Pengunduran dirinya terjadi setelah pemberitaan mengenai hubungan di luar pernikahan dengan Alice Huang mencuat dan memicu penyelidikan internal perusahaan.

Huang sebelumnya mengakui telah berselingkuh dari istrinya dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga serta karyawan Nvidia. Reuters +2

Alice Huang Sudah Tidak Lagi Menjadi Bagian Megaspeed

Di tengah kontroversi tersebut, Megaspeed juga memberikan klarifikasi mengenai status Alice Huang di perusahaan.

Manajemen menyatakan Alice telah meninggalkan perusahaan sejak 30 Agustus 2025. Sejak tanggal tersebut, dia diklaim tidak lagi memiliki jabatan maupun keterlibatan dalam operasional Megaspeed.

"Alice Huang secara resmi meninggalkan Megaspeed efektif 30 Agustus 2025 dan saat ini tidak memiliki peran apa pun di perusahaan," demikian pernyataan perusahaan.

Megaspeed juga menegaskan tidak akan memberikan komentar mengenai persoalan pribadi Alice Huang.

Klarifikasi ini muncul setelah laporan investigasi sebelumnya mempertanyakan apakah Alice benar-benar sudah tidak memiliki pengaruh di perusahaan.

Pada Mei 2026, lembaga riset investasi yang dikenal sebagai short seller, Culper Research, sempat mengutip seorang karyawan Megaspeed yang menyebut Alice masih menjadi atasannya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Alice masih terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan meskipun namanya tidak lagi tercatat sebagai direktur.

Berdasarkan catatan perusahaan di Singapura, Alice sudah tidak tercatat sebagai direktur sejak November 2023. Kepemilikan sahamnya juga telah dialihkan kepada entitas yang dimiliki pengusaha Singapura, Tan Yong Pong, yang dikenal pula sebagai James Tan.

Megaspeed Terseret Penyelidikan Chip AI ke Tiongkok

Persoalan Megaspeed tidak hanya berkaitan dengan skandal pribadi Jensen Huang. Perusahaan tersebut juga menghadapi pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran aturan ekspor chip AI.

Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya menaruh perhatian terhadap kemungkinan pengalihan chip Nvidia ke perusahaan atau pihak lain di Tiongkok.

Pada 17 November 2026, Departemen Perdagangan dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap Megaspeed sebenarnya sudah dimulai sejak 2024.

Penyelidikan itu berawal dari pemantauan aktivitas mencurigakan yang berpotensi melibatkan pengalihan semikonduktor sensitif dan pelanggaran aturan kontrol ekspor.

Pada Mei 2025, penyidik Departemen Perdagangan AS meminta Nvidia memberikan catatan transaksi penjualan langsung maupun tidak langsung kepada Megaspeed.

Sebulan kemudian, Nvidia memasukkan Megaspeed ke dalam daftar perusahaan yang tidak boleh menerima penjualan produknya.

Penyidik Amerika Serikat bersama aparat Singapura juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap penggunaan perangkat keras di Megaspeed pada Juni 2025. Dalam proses tersebut, Alice Huang yang saat itu menjabat sebagai CEO turut diwawancarai.

Setelah pemeriksaan tersebut, Departemen Kehakiman AS mengambil alih peran utama dalam penyelidikan pidana terhadap perusahaan.

Meski demikian, penyelidikan tersebut tidak otomatis membuktikan Megaspeed telah melakukan pelanggaran. Perusahaan sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti adanya pengiriman chip secara ilegal ke negara lain. Reuters +1

Sorotan terhadap Megaspeed juga meluas ke sejumlah negara Asia Tenggara.

Kementerian Dalam Negeri Singapura pada 12 November 2026 mengungkapkan bahwa Alice Huang telah dilarang masuk kembali ke negara tersebut setelah menjalani pemeriksaan terkait penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan, termasuk Megaspeed.

Pihak kepolisian Singapura menilai Alice pernah memberikan informasi tidak akurat yang dinilai berupaya mengecilkan perannya di perusahaan.

Namun, setelah berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung Singapura, penyidik menyimpulkan belum terdapat cukup bukti untuk menetapkan bahwa Alice melakukan tindak pidana terkait dugaan deklarasi tidak benar dalam pembelian server komputer.

Alice kemudian diberikan peringatan keras dan dilarang memasuki Singapura kembali. Otoritas Taiwan juga dilaporkan memberlakukan larangan serupa.

Sementara itu, Malaysia mengumumkan penyelidikan terhadap salah satu anak perusahaan Megaspeed terkait dugaan pengalihan chip AI canggih ke negara lain.

Pemerintah Singapura dan Amerika Serikat juga sepakat melanjutkan pembahasan mengenai persoalan Megaspeed.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan perusahaan tersebut telah melampaui urusan bisnis biasa dan menjadi perhatian lintas negara, terutama karena berkaitan dengan pengawasan distribusi teknologi AI strategis. CNA +2

Selain aktivitas bisnis dan dugaan pelanggaran ekspor, perkembangan keuangan Megaspeed juga memunculkan pertanyaan.

Berdasarkan catatan perusahaan di Singapura, total aset Megaspeed meningkat hampir 90 kali lipat dari akhir 2023 hingga 2024. Nilainya mencapai hampir USD 3 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.

Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian pengamat dan media internasional, terutama ketika dikaitkan dengan besarnya pembelian perangkat keras Nvidia.

Struktur operasional global Megaspeed juga dipertanyakan. Sejumlah alamat yang dikaitkan dengan perusahaan di Australia dan Malaysia dilaporkan tidak menunjukkan aktivitas kantor yang jelas ketika ditelusuri media.

Meski begitu, kondisi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Megaspeed tetap menyatakan bahwa perusahaan merancang dan menjalankan sistem pengendalian operasional serta rantai pasokan global sesuai ketentuan hukum di setiap negara tempat mereka beroperasi.

" Megaspeed merancang dan memelihara kerangka pengendalian operasional serta rantai pasokan global untuk mematuhi seluruh hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan kontrol ekspor Amerika Serikat serta aturan di setiap yurisdiksi tempat kami beroperasi," demikian pernyataan perusahaan.

Megaspeed kini berupaya memulihkan kepercayaan publik melalui pemeriksaan internal yang melibatkan penasihat hukum eksternal.