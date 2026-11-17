JawaPos.com - Google dilaporkan menghentikan 19.372 kanal YouTube yang secara spesifik dikaitkan dengan operasi penggiringan opini di Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Ribuan kanal tersebut diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.

Angka tersebut merupakan hasil pengolahan dari laporan Coordinated Influence Operations Google yang mencakup berbagai negara. Datanya bisa dicek di blog resmi Google.

Dalam laporan yang diperbarui pada 30 Oktober 2026 itu, Google mengungkap penindakan terhadap ribuan kanal YouTube, blog, akun iklan, hingga domain yang dinilai terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi di sejumlah wilayah dunia.

Negara-negara yang masuk dalam laporan tersebut antara lain Indonesia, Tiongkok, Rusia, India, Iran, Pakistan, Azerbaijan, hingga Amerika Serikat.

Namun jika data global itu dikerucutkan khusus untuk Indonesia, terdapat tiga kelompok penindakan yang secara eksplisit dikaitkan Google dengan operasi pengaruh di Tanah Air. Totalnya mencapai 19.372 kanal YouTube selama kuartal III 2026.

Agustus Jadi Periode Terbesar Penindakan di Indonesia

Berdasarkan laporan Google, penindakan terhadap jaringan operasi pengaruh di Indonesia berlangsung dalam tiga tahap.

Pada Juli 2026, Google menghentikan 6.888 kanal YouTube yang terhubung dengan operasi pengaruh di Indonesia. Kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan administrasinya.

Jumlah penindakan meningkat pada Agustus 2026. Google menghentikan 10.134 kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh di Indonesia.

Dalam keterangannya, Google menyebut jaringan tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Sementara pada September 2026, Google kembali menghentikan 2.350 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh di Indonesia. Pola kontennya masih serupa, yakni materi berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.

Dengan demikian, Agustus menjadi bulan dengan penindakan terbesar. Jumlah kanal yang dihentikan pada periode tersebut bahkan melampaui gabungan penindakan pada Juli dan September.

Rincian 19.372 Kanal YouTube yang Dihentikan

Jika ketiga kelompok penindakan tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai 19.372 kanal YouTube.

Berikut rinciannya:

- Juli 2026: 6.888

- Agustus 2026: 10.134

- September 2026: 2.350

Angka tersebut hanya menghitung kanal yang secara eksplisit disebut Google terkait dengan operasi pengaruh di Indonesia.

Dalam laporan Juli, Google juga mencatat penghentian 17 kanal YouTube lain yang menyebarkan konten dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu untuk mendukung pemerintah Indonesia.

Namun, Google tidak secara tegas menyebut jaringan 17 kanal tersebut terhubung dengan Indonesia. Karena itu, kelompok tersebut tidak dimasukkan dalam penghitungan utama agar angka penindakan tidak mencampurkan kategori yang berbeda.

Bukan Hanya Indonesia, Google Juga Menindak Jaringan di Negara Lain

Penindakan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi bukan hanya terjadi di Indonesia. Laporan Google menunjukkan perusahaan juga membongkar jaringan serupa yang beroperasi atau dikaitkan dengan berbagai negara.

Di Tiongkok, misalnya, Google menghentikan ribuan kanal YouTube yang menyebarkan konten mengenai hubungan luar negeri Tiongkok dan Amerika Serikat. Penindakan terhadap jaringan yang dikaitkan dengan negara tersebut berlangsung berulang selama tiga bulan.

Google juga mencatat penindakan terhadap jaringan yang dikaitkan dengan Rusia. Konten yang disebarkan sejumlah kanal tersebut umumnya mendukung Rusia dan mengkritik Ukraina, NATO, serta negara-negara Barat.

Sementara di India, sejumlah kanal dihentikan karena menyebarkan konten yang mendukung partai politik tertentu. Adapun di Pakistan, penindakan dilakukan terhadap jaringan yang menyebarkan konten pendukung militer Pakistan.

Laporan tersebut memperlihatkan bahwa operasi pengaruh terkoordinasi menjadi persoalan lintas negara yang ditangani Google melalui berbagai platformnya.

Google Tidak Merinci Identitas Pengelola Kanal

Meski mengungkap jumlah kanal yang dihentikan, Google tidak merinci nama kanal, identitas pengelola, jumlah penonton, maupun pihak yang berada di balik jaringan operasi pengaruh di Indonesia.

Google juga tidak menyatakan bahwa seluruh kanal yang dihentikan merupakan bagian dari operasi resmi pemerintah Indonesia.

Penindakan tersebut perlu dipahami dalam konteks investigasi terhadap aktivitas terkoordinasi yang dinilai berupaya memengaruhi opini publik melalui platform digital.