JawaPos.com - Ancaman kejahatan siber masih menjadi tantangan bagi keamanan digital di Indonesia.

Sepanjang kuartal III dari Juli hingga September 2026, perusahaan keamanan siber Kaspersky mendeteksi dan memblokir 2.737.114 ancaman berbasis web atau online di Indonesia.

Jumlah tersebut memang turun 27,7 persen dibandingkan kuartal II 2026 yang mencapai 3.785.282 ancaman. Meski demikian, rata-rata terdapat sekitar 29.751 ancaman online yang terdeteksi setiap hari selama kuartal III 2026.

Data Kaspersky Security Network (KSN) juga mencatat sebanyak 11,7 persen pengguna di Indonesia terpapar ancaman online pada periode tersebut.

Angka ini membuat Indonesia berada di peringkat ke-96 dunia berdasarkan proporsi pengguna yang mengalami serangan, membaik dari posisi ke-87 pada kuartal sebelumnya.

Salah satu jalur yang masih banyak dimanfaatkan penjahat siber untuk menyebarkan program berbahaya adalah peramban atau browser.

Dua metode yang kerap digunakan yakni drive-by download dan rekayasa sosial atau social engineering.

Pada metode drive-by download, perangkat pengguna dapat terinfeksi ketika mengunjungi situs web yang telah disusupi.

Serangan ini memanfaatkan celah keamanan pada browser maupun plugin yang digunakan, sehingga korban tidak harus melakukan tindakan tertentu untuk memicu infeksi.

Sementara itu, rekayasa sosial dilakukan dengan memanipulasi pengguna agar bersedia mengunduh file berbahaya.

Pelaku biasanya menyamarkan file tersebut seolah-olah merupakan aplikasi atau program yang sah sehingga korban tidak menyadari risiko yang mengintai.

Country Manager Kaspersky Indonesia Defi Nofitra mengatakan, penurunan jumlah ancaman online belum menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan.

Perubahan teknik serangan dan semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital tetap membuka peluang terjadinya kejahatan siber.

"Penjahat siber terus menyesuaikan teknik mereka, dan ketergantungan yang semakin besar pada platform digital menciptakan lebih banyak peluang untuk aktivitas berbahaya," ujar Defi dalam keterangannya, Selasa (17/11).

Karena itu, organisasi maupun individu harus tetap proaktif dalam memperkuat langkah-langkah keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi dan mengamankan lingkungan digital mereka.

Dia juga memperkirakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) akan membuat ancaman siber semakin berkembang.

Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan pelaku untuk menyusun pesan phishing yang lebih meyakinkan, mengotomatisasi serangan, hingga menemukan celah keamanan.

Di sisi lain, AI juga dapat membantu tenaga profesional keamanan siber meningkatkan kemampuan mendeteksi dan merespons serangan.

Karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem keamanan melalui pemantauan berkelanjutan, penggunaan solusi perlindungan, serta peningkatan kesadaran karyawan.

Oleh karena itu, dia mengatakan sangat penting bagi pelaku bisnis untuk menerapkan strategi keamanan siber komprehensif yang memadukan solusi keamanan andal, pemantauan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran karyawan.