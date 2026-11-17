JawaPos.com - Superkomputer Fugaku, salah satu mesin komputasi paling canggih di Jepang, mengalami akses ilegal. Mesin yang memiliki lebih dari 7,6 juta core prosesor dan kemampuan komputasi mencapai 442 petaflops itu kini dihentikan sementara operasionalnya. Insiden tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran data hingga 4.597 pengguna, termasuk informasi penelitian.

Fugaku dikembangkan bersama oleh Riken, lembaga riset sains nasional Jepang, dan perusahaan teknologi Fujitsu. Dilansir dari Kyodo, Selasa (17/11), Riken dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang mengungkapkan bahwa sistem operasi yang digunakan untuk mengakses dan mengoperasikan Fugaku telah disusupi pihak tidak berwenang.

Skala kemampuan Fugaku tergolong luar biasa. Berdasarkan spesifikasi Fujitsu, superkomputer ini memiliki 158.976 unit komputasi atau node dengan total 7.630.848 core prosesor. Kemampuan komputasinya mencapai 442 petaflops berdasarkan pengujian benchmark TOP500.

Sebagai gambaran, satu petaflop setara dengan satu kuadriliun operasi matematika per detik. Dengan kemampuan 442 petaflops, Fugaku mampu melakukan sekitar 442 kuadriliun operasi per detik dalam pengujian tersebut.

Fugaku pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar TOP500, pemeringkatan superkomputer berdasarkan kemampuan komputasi, pada Juni 2020. Namun, dalam daftar November 2026, posisinya berada di peringkat kesembilan dunia.

Superkomputer tersebut mulai beroperasi penuh pada Maret 2021 dan ditempatkan di Pusat Ilmu Komputasi Riken di Kobe, Jepang barat. Fugaku digunakan untuk menjalankan simulasi berskala besar dalam penelitian ilmiah, pengembangan industri, hingga teknologi militer.

Setelah insiden akses ilegal terungkap, Riken menghentikan sementara operasional Fugaku untuk menyelidiki waktu kejadian dan bagaimana penyusupan tersebut terdeteksi.

Kementerian telah meminta Riken menyelidiki cakupan kerugian serta mengupayakan agar superkomputer tersebut dapat kembali beroperasi sesegera mungkin.

Menurut kementerian, Riken pertama kali melaporkan insiden tersebut pada Jumat sebagai kasus keamanan informasi. Setelah itu, lembaga tersebut beberapa kali memberikan pembaruan mengenai penghentian operasional Fugaku dan kemungkinan terjadinya kebocoran data.

Sistem yang disusupi merupakan bagian yang digunakan untuk mengakses dan mengoperasikan Fugaku. Potensi data yang bocor bergantung pada informasi yang disimpan oleh masing-masing pengguna. Karena itu, data penelitian juga berpeluang ikut terekspos.

"Sejauh ini, kami belum mengetahui adanya kasus konkret hasil penelitian yang bocor ke pihak luar," kata Riken dalam pernyataannya.

Riken menyebut hingga 4.597 pengguna berpotensi terdampak insiden tersebut. Lembaga itu juga menemukan adanya upaya untuk mengakses sistem komputer di luar Riken menggunakan data yang telah dicuri.