JawaPos.com - Megaspeed International menjadi sorotan setelah skandal hubungan pribadi CEO Nvidia Jensen Huang dengan Alice Huang mencuat. Perusahaan komputasi awan (cloud computing) asal Singapura itu memiliki hubungan bisnis erat dengan Nvidia.

Alice sendiri diketahui pernah ikut mendirikan dan memimpin Megaspeed. Oleh karenanya, dugaan bahwa Jensen Huang terafiliasi dengan bekas perusahaan yang pernah dipimpin oleh kekasih gelapnya itu ramai diberitakan.

Semakin bikin penasaran lantaran kedekatan tersebut memunculkan perhatian karena Alice diduga memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok. Badan intelijen Amerika Serikat (AS) mencurigainya sebagai aset Beijing yang diduga menyalurkan informasi komersial kepada pemerintah Tiongkok.

Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena Megaspeed merupakan salah satu pelanggan besar Nvidia di kawasan Asia Pasifik. Perusahaan tersebut bersama afiliasinya di Malaysia dilaporkan membeli cip AI dan server Nvidia senilai hampir 5 miliar dolar AS sepanjang 2023 hingga awal 2026.

Meski demikian, Megaspeed bukan perusahaan yang dimiliki Jensen Huang ataupun bagian dari struktur kepemilikan Nvidia. Hubungan keduanya berlangsung melalui kemitraan bisnis, dengan Megaspeed menjadi salah satu pelanggan penting untuk produk komputasi Nvidia.

Megaspeed Jadi Pelanggan Besar Nvidia di Asia Pasifik Dalam beberapa catatan sumber publikasi luar, Megaspeed International merupakan perusahaan berbasis di Singapura yang bergerak di bidang komputasi awan dan pusat data. Perusahaan ini menjadi Nvidia Cloud Partner di kawasan Asia Pasifik.

Melalui kemitraan tersebut, Megaspeed menggunakan teknologi Nvidia untuk menyediakan layanan komputasi berbasis GPU yang dibutuhkan pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Hubungan bisnis keduanya berkembang dalam skala besar. Megaspeed dan perusahaan afiliasinya di Malaysia dilaporkan membeli hampir USD 5 miliar dalam bentuk chip AI canggih dan server Nvidia selama periode 2023 hingga awal 2026.

Posisi Megaspeed sebagai pelanggan besar membuat perusahaan tersebut memiliki hubungan bisnis yang cukup dekat dengan Nvidia. Situasi ini kemudian menjadi perhatian setelah hubungan pribadi Jensen Huang dengan Alice Huang terungkap.

Alice Huang Pernah Mendirikan dan Memimpin Megaspeed Guardian menacatat, Alice Huang, yang juga dikenal dengan nama Huang Le, merupakan mantan eksekutif Megaspeed. Dia membantu mendirikan sekaligus memimpin perusahaan tersebut.

Alice Huang seperti namanya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Jensen Huang. Namun, keduanya dilaporkan menjalin hubungan asmara di luar pernikahan.

Hubungan tersebut menjadi perhatian karena Jensen merupakan pimpinan Nvidia, sementara Alice memiliki posisi penting di perusahaan yang menjadi pelanggan besar Nvidia.

Jensen Huang akhirnya mengakui hubungan tersebut. Pengakuan ini kemudian menambah tekanan terhadap Nvidia, terutama karena muncul dugaan bahwa Alice memiliki keterkaitan dengan operasi intelijen Tiongkok.

Alice Huang Diduga Menyalurkan Informasi kepada Beijing Badan intelijen AS mencurigai Alice Huang bertindak sebagai aset intelijen Tiongkok. Dia diduga memanfaatkan kedekatannya dengan Jensen Huang untuk mendapatkan informasi komersial yang kemudian disalurkan kepada Beijing.

Dugaan tersebut menjadi persoalan serius mengingat Nvidia merupakan perusahaan strategis dalam industri semikonduktor global. Teknologi cip AI yang dikembangkan Nvidia juga menjadi salah satu aset penting dalam persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok.

Selain dugaan aktivitas spionase, Megaspeed turut menghadapi pemeriksaan terkait kemungkinan pengalihan cip AI Nvidia yang dibatasi ekspornya ke perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Otoritas di AS, Singapura, dan Malaysia dilaporkan menyelidiki kemungkinan penggunaan jalur perusahaan untuk mengalihkan cip tersebut.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Alice dalam aktivitas intelijen maupun kemungkinan pelanggaran aturan ekspor masih merupakan persoalan yang harus dibuktikan melalui penyelidikan.

Nvidia Buka Investigasi Independen Sebelumnya diberitakan, mencuatnya skandal tersebut membuat dewan direksi Nvidia membuka penyelidikan independen. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri persoalan yang berkaitan dengan hubungan Jensen Huang dan Alice serta kemungkinan dampaknya terhadap perusahaan.

Jensen Huang kemudian mengundurkan diri dari jabatan CEO Nvidia setelah berbagai pengungkapan tersebut mencuat.

Sementara itu, Megaspeed menyatakan Alice Huang telah meninggalkan perusahaan sejak Agustus 2025. Perusahaan juga membantah melakukan aktivitas ilegal dan menunjuk penasihat hukum eksternal untuk melakukan peninjauan internal.

Perkembangan ini menempatkan Megaspeed dalam pusaran persoalan yang lebih luas daripada sekadar hubungan bisnis dengan Nvidia. Kemitraan pembelian cip bernilai miliaran dolar AS, dugaan pengalihan teknologi AI, serta kecurigaan aktivitas intelijen membuat hubungan perusahaan tersebut dengan Jensen Huang menjadi perhatian internasional.