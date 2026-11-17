JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan digital dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp 9,3 triliun.

Tingginya angka penipuan tersebut menjadi perhatian seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria mengatakan, perkembangan konektivitas digital turut diikuti meningkatnya ancaman kejahatan siber, termasuk penipuan yang menyasar pengguna layanan digital.

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600.000 pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 9,3 triliun,” ungkapnya dalam audiensi bersama perwakilan Mastercard di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Menurut Nezar, pembangunan infrastruktur digital tidak cukup untuk menekan kejahatan siber yang terus terjadi.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai keamanan saat beraktivitas di platform digital.

“Mereka (masyarakat) perlu memahami cara menggunakan platform tersebut dengan aman, termasuk cara bertransaksi secara aman,” tegas Wamen Nezar.

Selain mendorong peningkatan literasi keamanan digital, pemerintah juga memperkuat pengawasan sejak tahap registrasi pelanggan telekomunikasi.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Aturan tersebut mewajibkan penggunaan data biometrik dalam proses pendaftaran kartu SIM. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat verifikasi identitas pengguna sekaligus mempersempit peluang penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Nezar menjelaskan, pemanfaatan biometrik memungkinkan pemerintah mengidentifikasi pelanggan dengan tingkat ketepatan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, identitas pengguna dapat diverifikasi untuk membantu mencegah berbagai tindak kejahatan digital.